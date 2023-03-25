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【不法直播】英國9男互殘「閹割直播」　拍片放上網牟利6年賺近200萬

健康 11:37 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

英國發生男性遭集體閹割的罪案。

英國發生男性遭集體閹割的罪案，9名男子透過在「暗網」（Dark Web）直播切除四肢、生殖器以牟利，6年間共賺入累計約20萬英鎊（約港幣200萬元）。涉案9名疑犯被控以嚴重人體傷害罪等合共29項罪名，3月22日到西敏地方法院受審。

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綜合英國媒體報詭道，來自倫敦北部的45歲疑犯Marius Gustavson沉迷於非主流文化「Nullo」，熱衷於「極端身體改造」，在6年前聯同另外8名同好開始自殘行為，包括拍攝切除陰莖、睪丸等生殖器官，再拍片放上在暗網架設的網站「太監製造者」（Eunuch Maker）牟利，訂閱者可付費觀看，並會進行直播。

英國警方表示，除了主犯Marius Gustavson及另外8名疑犯外，拍攝對象還包括13名受害人，同樣被誘騙接受極端改造手術，而據指這些參與者都是自願，並會互相進行性器官切除行為。

涉案犯罪集團被控以嚴重人體傷害罪、製作、傳播不雅影像等合共29項罪名，當中主犯Marius Gustavson出庭時需坐輪椅，原因是他已切除陰莖、乳頭及腿部，而他亦被控以散播、製作兒童不雅影像等罪名。目前全案仍在審理中。

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責任編輯：羅嘉欣

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