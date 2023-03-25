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【最新天氣】天文台發出黃色暴雨警告信號　本港於短期內可能受冰雹影響

社會 11:22 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

天文台於下午12時20分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告。天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，預料本港在短期內可能受冰雹影響。另外，雷暴警告於上午11時35分生效。

按照天文台降雨概率預測，全港所有地區降雨概率均達6成以上，將軍澳及西貢降雨概率達8成。

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天文台表示，一道冷鋒已在廣東形成，並會在晚間橫過沿岸地區。同時，一道雷雨帶正由廣東西部移向珠江口一帶。本港地區天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光。下午及今晚驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁東南風，稍後轉吹東至東北風。

展望明日有驟雨及雷暴，氣溫下降。下週初最低氣溫在19度左右，風勢逐漸增強，仍然有幾陣雨。

來自內陸的雷雨雲，正從北向南靠近本港。(天文台雷達圖像)

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責任編輯：陳展棋

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