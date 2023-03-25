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【公院事故】麥理浩復康院外圍昨晚一段喉管漏水　已即時進行緊急維修

社會 11:46 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

麥理浩復康院外圍昨晚一段喉管漏水，已即時進行緊急維修（資料圖片）

醫管局表示，麥理浩復康院於昨日傍晚6時發現醫院外圍一段喉管漏水，有關喉管供水至醫院的消防水缸。院方已即時聯絡維修承建商進行緊急維修，並透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。醫院的消防系統及服務均不受影響。

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責任編輯：鄧凱文

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