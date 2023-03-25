【公院事故】麥理浩復康院外圍昨晚一段喉管漏水 已即時進行緊急維修 社會 11:46 2023/03/25 分享： 分享： 熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ 麥理浩復康院外圍昨晚一段喉管漏水，已即時進行緊急維修（資料圖片） 醫管局表示，麥理浩復康院於昨日傍晚6時發現醫院外圍一段喉管漏水，有關喉管供水至醫院的消防水缸。院方已即時聯絡維修承建商進行緊急維修，並透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。醫院的消防系統及服務均不受影響。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：鄧凱文 相關文章 【公院事故】靈實醫院裝修工人疑鑿穿氧氣喉管 致4病人需轉病房沒影響病情 15:17 2023/03/11 【公院事故】靈實醫院裝修工人疑鑿穿氧氣喉管 致4病人需轉病房沒影響病情 【公院事故】瑪麗及北區醫院接連有儀器電路版故障 有病人需轉病房 23:48 2023/03/13 【公院事故】瑪麗及北區醫院接連有儀器電路版故障 有病人需轉病房 【公院事故】兒童醫院供電機房電池冒煙 消防一度到場協助 22:17 2023/03/15 【公院事故】兒童醫院供電機房電池冒煙 消防一度到場協助 【公院事故】聯合醫院浴簾桿連同浴簾掉落 擊中病人及服務助理同告受傷 20:48 2023/03/19 【公院事故】聯合醫院浴簾桿連同浴簾掉落 擊中病人及服務助理同告受傷 你可能感興趣 【公院事故】靈實醫院裝修工人疑鑿穿氧氣喉管 致4病人需轉病房沒影響病情 15:17 2023/03/11 【公院事故】靈實醫院裝修工人疑鑿穿氧氣喉管 致4病人需轉病房沒影響病情 【公院事故】瑪麗及北區醫院接連有儀器電路版故障 有病人需轉病房 23:48 2023/03/13 【公院事故】瑪麗及北區醫院接連有儀器電路版故障 有病人需轉病房 【公院事故】兒童醫院供電機房電池冒煙 消防一度到場協助 22:17 2023/03/15 【公院事故】兒童醫院供電機房電池冒煙 消防一度到場協助 兒童健康 交通事故 環境衞生 食用安全 癌症 養生 編輯 麥理浩 公立醫院 麥理浩復康院