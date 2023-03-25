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【幻彩詠香江】響應「地球一小時2023」　今晚暫停明晚如常上演

社會 11:51 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

響應「地球一小時2023」，今晚暫停明晚如常上演（資料圖片）

旅遊事務署宣布，為響應世界自然基金會舉辦的「地球一小時2023」活動，「幻彩詠香江」燈光音樂匯演今晚（25日）暫停。匯演明晚（26日）如常上演。

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責任編輯：鄧凱文

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