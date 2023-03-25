【幻彩詠香江】響應「地球一小時2023」 今晚暫停明晚如常上演 社會 11:51 2023/03/25 分享： 分享： 熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ 響應「地球一小時2023」，今晚暫停明晚如常上演（資料圖片） 旅遊事務署宣布，為響應世界自然基金會舉辦的「地球一小時2023」活動，「幻彩詠香江」燈光音樂匯演今晚（25日）暫停。匯演明晚（26日）如常上演。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：鄧凱文 相關文章 【七一回歸】維港七月每晚上演幻彩詠香江特別版 增添4大元素 15:59 2022/06/28 【七一回歸】維港七月每晚上演幻彩詠香江特別版 增添4大元素 【天氣惡劣】3號強風信號仍然生效 旅發局宣布「幻彩詠香江」特別版今晚暫停 16:25 2022/07/01 【天氣惡劣】3號強風信號仍然生效 旅發局宣布「幻彩詠香江」特別版今晚暫停 【打風消息】「幻彩詠香江」暫停 幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課【不斷更新】 16:30 2022/08/09 【打風消息】「幻彩詠香江」暫停 幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課【不斷更新】 【風暴消息】幼稚園及智障兒童學校等停課 今晚「幻彩詠香江」取消 16:17 2022/10/17 【風暴消息】幼稚園及智障兒童學校等停課 今晚「幻彩詠香江」取消 【跨年倒數】加強版幻彩詠香江煙火匯演除夕上演 鋼琴家牛牛及香港花式跳繩會成員將演出 18:38 2022/12/07 【跨年倒數】加強版幻彩詠香江煙火匯演除夕上演 鋼琴家牛牛及香港花式跳繩會成員將演出 你可能感興趣 【七一回歸】維港七月每晚上演幻彩詠香江特別版 增添4大元素 15:59 2022/06/28 【七一回歸】維港七月每晚上演幻彩詠香江特別版 增添4大元素 【天氣惡劣】3號強風信號仍然生效 旅發局宣布「幻彩詠香江」特別版今晚暫停 16:25 2022/07/01 【天氣惡劣】3號強風信號仍然生效 旅發局宣布「幻彩詠香江」特別版今晚暫停 【打風消息】「幻彩詠香江」暫停 幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課【不斷更新】 16:30 2022/08/09 【打風消息】「幻彩詠香江」暫停 幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課【不斷更新】 著數優惠 正能量 文娛藝術 運動員 商場活動 中小學教育 綜藝節目 養生 編輯 地球