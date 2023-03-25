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【快艇走私】海關昨進行反走私行動　檢獲市值約3,800萬疑走私物品

社會 12:01 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

海關昨進行反走私行動，檢獲市值約3,800萬疑走私物品（海關提供）

香港海關昨日（24日）在香港西北水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私物品，估計市值約3,800萬元，並扣查一輛懷疑涉案的輕型客貨車。案件仍在調查中。

海關人員昨日凌晨在東涌附近水域進行反走私行動，發現一艘沒有開啓航行燈的可疑快艇駛向東涌公眾碼頭。其後，一輛輕型客貨車到達碼頭，貨車男司機和7名男子隨即將貨車上的貨物搬上快艇，懷疑正進行走私活動。

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海關人員隨即採取行動，該8名男子迅速登上快艇並高速駛向內地水域逃去。行動中，海關人員檢獲26箱懷疑走私物品，大部分為電子零件，其餘包括燕窩、乾花膠、懷疑偽麻黃鹼和無線網絡鏡頭。 

海關是負責遏止走私活動的主要執法機關，一直站在最前線全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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責任編輯：鄧凱文

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