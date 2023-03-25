【運動過度】堅持20年每日運動8小時　男子運動過猛無法走路

▲ 六旬翁每日運動8小時，堅持了20年，最終因運動過猛致無法走路。

運動要適量，過度運動反而可能會對身體造成負傷。近日内地一名60多歲的男子，從40歲開始堅持了20多年每天運動，結果因運動量過大，導致其嚴重退化性關節炎，疼到無法走路。

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綜合内地媒體報道，河南省鄭州市一名60多歲的男子酷愛運動，每天可以持續游泳2小時不上岸，仰臥起坐分4次可以做800個，羽毛球可以打3至5小時。醫生表示，該男子早上起來至少運動2個半小時，包括做俯臥撐、引體向上、走路等運動，每天合計運動時間都在8小時以上，並且堅持了20年。

最終該名男子因突然無法走路而緊急送醫，過量的運動造成了身體膝關節疼痛。經檢查後發現，他的膝關節半月板損傷，出現肘關節增生退變的情況。醫生診斷他患嚴重退化性關節炎，目前正在住院治療中。醫生建議，一般每周要運動3至5次，每次運動時間為1個半小時左右。因此一定要把握好運動量，循序漸進，持之以恆科學鍛煉，做適合自己的運動。

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責任編輯：羅嘉欣