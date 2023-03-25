【香港小姐】黃嘉雯關楓馨出席慧妍雅集慈善晚會　性感晚裝騷完美Body【多圖】

「慧妍雅集41週年慈善晚會2023」在昨晚（3月24日）於尖沙嘴舉行，逾40位歷屆香港小姐包括：朱玲玲、曹敏莉、向海嵐、王愛倫、陳法蓉、劉倩婷、鄭文雅、趙雅芝、翁嘉穗、 周麗明、邵珮詩、黃嘉雯、楊思琦、宋宛穎、梁凱晴、梁菁琳、梁超怡、邵初、王嘉慧、關楓馨、唐麗球、朱凱婷、戚黛黛、張名雅、吳幸美、梁麗翹、何依婷等出席。

當中，黃嘉雯、關楓馨、梁麗翹、楊思琦晚裝十分性感，可說搶盡鏡頭。

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黃嘉雯做運動keep fit

當晚展驕人上圍盡展的黃嘉雯（Carmaney）表示，覺得現時健康中帶豐滿，身形剛剛好，回想選港姐時與現在相差10磅，覺得當年過瘦。至於關楓馨（Fabienne）稱因為之前與朋友去台灣去旅行，開懷狂吃結果肥了，現在控制飲食去減磅。

其實黃嘉雯曾接受TOPick專訪選港姐時體重45kg，最瘦時只43kg，現在約51、52kg。

坦言自己喜歡吃的她，甚至不會戒口吃梅菜扣肉飯：「戒口減肥快，但不健康，反而做運動就最好。我一周做兩、三日gym，個半鐘，最好當然是一周五天都做運動，周六、日就可以休息，食甚麼都得。」而她通常做舉重、肌肉訓練，如果要減脂就要做跑步機及行樓梯機。

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關楓馨茹素身體健康

至於關楓馨（Fabienne）茹素6年多，甚至影響父親關禮傑也食素。

充滿愛心的Fabienne曾表示：「無論對健康及環保都有幫助，對小動物亦會好點。」而且喜歡下廚的她更學習全素的廚藝，更開設網店賣素食，當中包括素食便店及純素肉桂卷。

她曾接受TOPick專訪稱：「我是吃素後才下廚多了，因為認為有很多食物可研究，亦可從中發掘不同食物的配搭，令我變得喜歡下廚。」

菜式方面，Fabienne多數煮西餐為主：「喜歡弄不同款式的意粉，例如我不吃吞拿魚，便會以鷹嘴豆或其他味道代替吞拿魚。」又指很喜歡弄甜品，故經常炮製不同款式的蛋糕。」

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