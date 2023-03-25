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【TVB裁員】月中仍在招聘新血　新聞攝影師起薪得$1.2萬

社會 12:30 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB公布需裁員5%以開源。(梁偉榮攝)

電視廣播有限公司（TVB）昨公佈，為展開成本優化管理，將會裁員5%員工，並將未能達到預期收視及經濟收益的節目終止，以節省2.6億元的年度營運現金支出。TVB行政主席許濤指出，電視業正面臨新時代洗禮，方案是保障業務穩定性及可持續發展。截至去年6月底，集團約有3900名全職僱員，遣散5%員工，涉及近200人。

雖然TVB本周公布裁員。TVB的網站顯示，截至上星期二，公司仍有聘請多個職位、包括助理編導、初級資料撰稿、娛樂新聞記者 、新媒體圖像設計員、社區關係部門經理、以及銷售員等。

另外，TVB新聞部近月於勞工處就業中心舉辦招聘日，招聘多個職位，包括剪接師、導播、攝影師、字幕操作員(可兼職)、資料室文員等職位。據資料顯示，新聞攝影師的薪金約為一萬2千至一萬5千元。至於字幕操作員以及新聞資料室文員，月薪最低只有一萬至一萬一千元。

按照TVB近月發布盈利警告，預計去年股東應佔虧損達到7.9億至8.3億元，較上年的6.47億元再擴大，為公司上市以來最差的業績表現。

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責任編輯：陳展棋

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