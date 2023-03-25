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【明星豪宅】應采兒內地豪宅意外曝光　飯廳擁落地玻璃望住靚景食飯

娛樂 14:36 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

i應采兒拍片讓豪宅曝光！

應采兒跟陳小春結婚後育有兩名兒子，近年一家四口更移居上海，應采兒閒時於社交平台分享湊仔點滴。

前日，應采兒於小紅書分享跟大仔Jasper一起下廚的短片段，意外曝光其豪宅裝潢！

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細仔Hoho被誤當女仔

片段中一身家居服的應采兒素顏上陣，在家裡廚房烹調肉醬意粉，當中更加入最愛的紅酒，在旁的大仔Jasper灑上大量芝士碎。

之後Jasper捧著意粉到客廳跟胞弟Hoho品嘗，當中Hoho藝媽媽說：「Delicious，Yummy」，最後更豎起手指公。

由於Hoho束起小辮仔，加上睫光長長，因而被網民誤認為女仔，當中有網民說：「爸爸基因太強了，妹妹好似小Jasper，哈哈哈哈。」

【星二代】9歲Jasper大晒演技說「6種語言」　應采兒要求講廣東話考起阿仔

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裝潢走簡約風格

除了跟兩子的互動夠可愛，應采兒和陳小春這間豪宅裝修走簡約風，屋內沒有特別華麗的裝飾，飯廳放了一張雲石餐桌，另外擁有落地大窗，可以望著園林景食飯，環境舒適，至於廚房為米白色牆身和深啡色廚櫃。

早前應采兒於小紅書分享湊仔日常，從照片所見2歲的Hoho坐在沙發上吃水果泥，相片亦曝光了豪宅，只見客廳有簡單的灰色沙發以及木製桌椅，另外還有兒童爬行墊向彈床，地上擺滿兒童玩具，看來應采兒照顧孩子非常用心。

今年是陳小春應采兒結婚13周年。（取自instagram）

拍真人騷曬豪宅

【夫妻關係】陳小春送百朵玫瑰賀結婚12周年　應采兒談老夫少妻關係︰他容忍我

其實陳小春8年前在港已購入豪宅，2015年他購入大埔白石角逸瓏灣II第8座高層A、B室相連單位，4廳8房。據土地註冊處顯示，該單位實用面積3,788平方呎，2015年以7,027萬元售出，呎價18,551元。

兩年前拍攝內地真人騷《爸爸去哪兒》及《妻子的浪漫旅行》，都有在家中拍攝，因此其豪宅已幾度曝光。

《妻子的浪漫旅行》其中一集，便去陳小春與應采兒的逸瓏灣II高層相連豪宅，參觀囝囝Jasper的房間，不少網民驚歎兒子的房間，已比普通家庭的客廳還要大！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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