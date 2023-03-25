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【極端天氣】天文台料本港短期內受冰雹影響　拆解冰雹形成之謎

健康 13:16 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

天文台在今日（25日）下午12時20分發出黃色暴雨警告信號。

天文台在今日（25日）下午12時20分發出黃色暴雨警告信號，表示在香港廣泛地區，已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，雨勢可能持續；預料本港在短期內可能受冰雹影響，並受猛烈陣風吹襲香港，呼籲如身處室外的人士，請到安全地方躲避。此外，雷暴警告已於上午11時35分生效。

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根據天文台的資料顯示，雹是自升降氣流特別強烈的積雨雲中，降落到地面的堅硬冰丸或冰塊。雹暴出現的先決條件為一道強烈的上升氣流及適度的垂直風切變。

雹雲中的上升氣流是傾斜的，一開始形成的小雹塊被大氣上層的輻散氣流拋出，掉進上升氣流重新被抬升到大氣上層再被拋出，反覆數次，延長了冰雹在空中停留的時間， 讓它不斷地收集空氣中的水滴而長大，最後因過重而掉到地面上。

在香港雹暴並不常見，平均每兩年左右才會出現一次。由於冰雹為堅硬的固體，不像雨點般會受到空氣阻力影響而限制了大小，因此冰雹可以生長得很大塊。香港就曾有記錄到直徑有100毫米的雹塊。而較強的降雹，也可能帶來人命及財產的損害。

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責任編輯：羅嘉欣

極端天氣 暴雨 香港

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