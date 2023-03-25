  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】Winka向男友提出分手斷6年情　陳泳伽：先放下不代表不難過

娛樂 14:17 2023/03/25

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

人氣女團COLLAR成員當中，隊長沈貞巧（Gao）、蘇芷晴（So Ching），以及「唱歌擔當」陳泳伽（Winka）都有公開自己有男朋友。

可是近期推出首支個人單曲《一手造成》的Winka，在日前為宣傳新歌接受媒體訪問卻透露，與圈外男友結束6年情已結束。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

去年6月分手

Winka於單親家庭成長，因年紀少少已要擔起養家責任，幸獲任職金融業的男友阿樂一直陪伴一同面對困難，而男友亦支持她在她參加《全民造星IV》，在比賽時更不時體貼接送女友，而且Winka亦不介意公開戀情，不時在社交平台交閃，男友亦拍片以行動支持她，十分甜蜜。

可曷Winka透露，原來早在去年6月已與男友分手，主要原因是雙方步伐不一致。她坦言因為工作忙碌，已很少時間與男友分享生活點滴，而且自己每次拍拖都打算結婚，但突然間對男友卻未有結婚計劃，因此主動向男友提出分手，不過彼此現時仍保持好友關係。

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

先放下不代表不難過

不過她公開分手一事之後卻受一些網民批評，Winka在個人IG以story方式發文回應指自己沒有「消費」前度的意思，只是受訪時被問及感情事，才公開分手一事，而且表示他們分手，其實很多人已早知道，並稱：「6年既（嘅）感情入面 冇人會覺得唔可惜。」

同時因為是她提出分手，故稱：「先放下既（嘅）人，唔代表唔捨得同難過。」指二人在共識下，保持距離讓大家舒服。

Winka回應公開情變的批評。（IG截圖）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】Marf Winka同日出單飛新歌　無懼比較籲粉絲互撐【多圖】
13:55 2023/03/10
【COLLAR成員】Marf Winka同日出單飛新歌　無懼比較籲粉絲互撐【多圖】
【COLLAR成員】感謝粉絲不離不棄　So Ching+Winka燃點青春追夢
16:56 2023/03/13
【COLLAR成員】感謝粉絲不離不棄　So Ching+Winka燃點青春追夢
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
12:05 2023/01/30
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
【COLLAR成員】So Ching唱《小心地滑》被網民解讀　蘇芷晴親解釋揀歌原因
14:28 2023/03/15
【COLLAR成員】So Ching唱《小心地滑》被網民解讀　蘇芷晴親解釋揀歌原因
【全死角美少女戰士】麗英MV邀波姐唱跳　COLLAR隊長阿GAO破格演OL
16:33 2023/03/24
【全死角美少女戰士】麗英MV邀波姐唱跳　COLLAR隊長阿GAO破格演OL

你可能感興趣

【COLLAR成員】Marf Winka同日出單飛新歌　無懼比較籲粉絲互撐【多圖】
13:55 2023/03/10
【COLLAR成員】Marf Winka同日出單飛新歌　無懼比較籲粉絲互撐【多圖】
【COLLAR成員】感謝粉絲不離不棄　So Ching+Winka燃點青春追夢
16:56 2023/03/13
【COLLAR成員】感謝粉絲不離不棄　So Ching+Winka燃點青春追夢
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
12:05 2023/01/30
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
陳泳伽 娛樂人物職業 COLLAR 歌手 演員 組合 兩性關係

最高瀏覽

【性感靚媽】陳凱琳產後火速修身　靚媽與鄭嘉穎放閃騷激凸身材【多圖】
12:09 2023/03/24
【性感靚媽】陳凱琳產後火速修身　靚媽與鄭嘉穎放閃騷激凸身材【多圖】
【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
19:08 2023/03/24
【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛