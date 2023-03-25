【COLLAR成員】Winka向男友提出分手斷6年情　陳泳伽：先放下不代表不難過

人氣女團COLLAR成員當中，隊長沈貞巧（Gao）、蘇芷晴（So Ching），以及「唱歌擔當」陳泳伽（Winka）都有公開自己有男朋友。

可是近期推出首支個人單曲《一手造成》的Winka，在日前為宣傳新歌接受媒體訪問卻透露，與圈外男友結束6年情已結束。

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去年6月分手

Winka於單親家庭成長，因年紀少少已要擔起養家責任，幸獲任職金融業的男友阿樂一直陪伴一同面對困難，而男友亦支持她在她參加《全民造星IV》，在比賽時更不時體貼接送女友，而且Winka亦不介意公開戀情，不時在社交平台交閃，男友亦拍片以行動支持她，十分甜蜜。

可曷Winka透露，原來早在去年6月已與男友分手，主要原因是雙方步伐不一致。她坦言因為工作忙碌，已很少時間與男友分享生活點滴，而且自己每次拍拖都打算結婚，但突然間對男友卻未有結婚計劃，因此主動向男友提出分手，不過彼此現時仍保持好友關係。

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先放下不代表不難過

不過她公開分手一事之後卻受一些網民批評，Winka在個人IG以story方式發文回應指自己沒有「消費」前度的意思，只是受訪時被問及感情事，才公開分手一事，而且表示他們分手，其實很多人已早知道，並稱：「6年既（嘅）感情入面 冇人會覺得唔可惜。」

同時因為是她提出分手，故稱：「先放下既（嘅）人，唔代表唔捨得同難過。」指二人在共識下，保持距離讓大家舒服。

▲ Winka回應公開情變的批評。（IG截圖）

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