【富豪生活】79歲保時捷繼承人傳與認知障礙妻離婚　疑搭上相識25年好友

▲ 現年79歲的德國保時捷第3代繼承人Wolfgang Porsche疑似離婚，搭上新歡。

現年79歲的德國保時捷第3代繼承人Wolfgang Porsche擁億萬身家，據外媒引述消息人士指，他正準備與患有認知障礙症的74歲太太Claudia離婚，並有指他和相識25年的一名異性好友過從甚密，疑似正開展另一段新戀情。

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綜合外媒報道，79歲的保時捷繼承人Wolfgang Porsche與現任太太、現年74歲的Claudia Porsche在2007年開始約會，2019年結婚。Claudia曾經是德國政府前顧問，近2年受認知障礙症困擾，出現行為變化，更有指她日常需要4位看護全天候照顧，目前已無法獨立行動，有指其丈夫Wolfgang無法忍受太太的變化，因此擬提出離婚。

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與此同時，Wolfgang被指最近數個月，與現年59歲、相識25年的好友Gabriela Prinzessin zu Leiningen關係變得親密。Gabriela與Wolfgang的太太一樣，曾於德國慕尼黑和科隆修讀法律，並先後有過兩段婚姻，分別是俄羅斯王子Karl-Emich zu Leiningen，以及伊斯蘭什葉派領袖Karim Aga Khan IV。

Wolfgang育有4名子女，其祖父為保時捷創辦人Ferdinand Porsche，據估值其家族資產達200億歐元（約1,712.5億港元）。

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責任編輯:王明芳