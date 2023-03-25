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【鋪鋪 Poker】名模周汶錡爆後台風光　郭偉亮撓Kathy行catwalk矮足一個頭

娛樂 15:25 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《鋪鋪Poker》

今晚（3月25日）J2(82台)9點半播出的《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、師兄劉浩龍、布樂文（JB）、胡美貽（Nicole）同陳若思（Amber）主持。今集嘉賓請來名模周汶錡（Kathy）。

今集《鋪鋪Poker》嘉賓是名模Kathy是不少人的女神，牌局開始前Kathy已講明只是稍懂Poker卻不精，但有股「唔輸得」的個性，相信牌局必定精彩。

拉周勵淇落水

女神降臨男仕們都表現醒神，師兄開場時已表明「唔敢望過去」，他說︰「女神，好正囉，有sex appeal 。」他又笑言擔心一陣不懂玩牌。

同時拉Kathy妹妹周勵淇（Niki）落水︰「佢個妹（Niki）同Kathy唔似，Niki冇咁elegant，不過玩得。」身旁的Kathy笑笑口，拍拍師兄膊頭話︰「你大件事嘞咁樣講嘢，小心喎。」

女神在場牌局亦起變化，第一鋪已經非常精彩，JB單挑師傅Eric，最後JB以fullhouse贏了師傅的蛇。

抬頭才望到Kathy

Eric提到一段同Kathy的淵源，話說多年前他以二人組合Swing身份，出席Kathy有份參加的活動。

出場前Eric默默祈盼，可以同女神一齊行catwalk出場，最後美夢成真，還可以撓住手出場，Eric話︰「你一定唔記得，只有我會記得。」

在座各人即時起哄，師兄忍不住講笑話︰「撓住行咪高你一個頭？」難得Eric完全沒有介意，還自嘲全程要抬高頭才望到Kathy。

行catwalk的眼界大開

Kathy是今集焦點，她有問必答大方分享最蝦碌事件︰「好大鑊㗎，成個跣低喺台囉，鞋都唔知甩咗去邊。係成個人向後仆，四腳朝天。係好尷尬，個場要做飄雪效果，搞到地下好跣。連埋嚟扶我嘅工作人員都跣低。」

師兄提到有趟行catwalk的經驗，令他「眼界大開」，模特兒在後台都是一絲不掛，Kathy話︰「係咁㗎，邊有時間理呀，個個都9秒9換衫……你喺度周圍望呀？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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