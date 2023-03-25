【娛圈囍事】連詩雅下月與陳家樂共諧連理　準人妻Shiga開婚前派對

陳家樂於去年六月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，兩人結婚大日子定於4月24日，將於下月正式結為夫婦。準人妻連詩雅今日跟一眾閨密舉行婚前派對，出席者包括梁諾妍與黎紀君等圈中人。

準人妻曬長腿吸睛

從Shiga於IG限時動態分享的照片所見，派對場地有一個粉紅色佈景版，當中更以粉色氣球作點綴，待嫁新娘Shiga以白色入膊連身短裙示人，大騷招牌長腿，明豔照人。

當中Shiga寫道：「l feel like the luckiest girl on earth and l have the prettiest girl squad.」，似乎待嫁新娘有好大感受。

日前準新郎出席馬場活動時大爆未婚妻為大日子減肥減到有點病態，半開玩笑形容對方「走火入魔」，當時陳家樂說：「不嬲都叫佢唔使減，覺得佢本身已經太瘦，由（拍拖）第一日已話佢太瘦，屋企人都有叫佢唔好減。」

但連詩雅每次試完婚紗回來都向未婚夫說自己好肥，家樂無奈表示：「係咁話要再減，我都迫唔到佢。

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Shiga：籌備婚禮唔簡單

陳家樂和連詩雅分別於香港和日本取景拍攝婚照，本月6日發放婚照跟大家分享喜悅，當中Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒，同樣閃爆大家的眼球。

Shiga當時寫道：「知道一直以來大家都好關心我哋既大日子，原來要籌備一個婚禮，真系一啲都唔簡單。

所以想將事情安排得好一點，才公布日子，終於等到陳生，完成手頭上嘅工作，可以拍婚照，然後有張好好睇睇嘅照片一次過公布消息。」

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