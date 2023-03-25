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【海外護士】盧寵茂指有崗位毋須精通中文　強調來港後須過醫管局資深醫護評估

社會 15:26 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

盧寵茂指有崗位毋須精通中文，強調來港後須過醫管局資深醫護評估

政府建議修訂《護士註冊條例》引入非本地培訓護士，並擬設特別註冊途徑，在公營機構做滿一定年期且表現稱職，可免執業試註冊。醫務衞生局局長盧寵茂表示，部分這些護士毋須與病人直接溝通，不一定需要精通中文，又強調海外培訓來港護士在本來的國家或城市有一定的臨床經驗年期，在香港亦會由年資深的醫生、護士作出評估。

盧寵茂於《大鳴大放》上表示，本港大部分病人或會使用中文，但一些護士崗位未必一定使用中文，如不需直接面向病人，可考慮不需使用中文，而醫管局或衞生署會在這方面作出標準。

在海外培訓護士的質素方面，盧寵茂解釋，他們在本來的國家或城市要有一定的臨床經驗年期才可來港，在香港亦會由年資深的醫生、護士作出評估，強調會通過醫管局團隊的評估，像實習醫生進行實習工作，認為臨床判斷亦非常重要。

盧寵茂又指現時每年培訓的護士人數已大幅提升，每年有近3,000人，惟因培訓會有滯後，故需要一定時間填補人手，才能再提升質素：

有足夠「量」的醫護人員，我們才可以提升「質」，沒有「量」的時候，有時真的會影響我們的質素。

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責任編輯：鄧凱文

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