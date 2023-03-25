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【雹如雨下】網上瘋傳疑似沙田城門河大規模落雹片段　有網民指發生地點為廣州

社會 15:26 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(網上影片截圖)

本港今日受雷雨影響，天文台於下午12時許一度發出黃色暴雨警告，並預告本港或會出現落雹。有網民發布片段，瘋傳是沙田城門河果然出現大規模落雹情況。

影片全長19秒，相信是從沿岸的屋苑拍攝。片中所見，出現大規模落雹，冰雹打在河中及建築物中，發出巨大聲響。冰雹落下的範圍布滿整條河。Topick正向天文台查詢。

這是本港一年半以來再度出現冰雹。2021年9月16日，本港出現大驟雨和雷暴，下午約一時將軍澳有市民發現冰雹報告，該區全日錄得超過100毫米雨量。

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本港下午多處地區錄得超過30毫米雨量。天文台表示，雷雨正影響珠江口一帶。此外，位於廣東的一道冷鋒會在晚間橫過沿岸地區。預測本港今晚多雲，有驟雨及狂風雷暴。展望明日有驟雨及幾陣雷暴，氣溫下降。隨後一兩日天氣稍涼，風勢頗大，仍然有幾陣雨。

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責任編輯：TOPick港聞組

 

 

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