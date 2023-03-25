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【瀕死體驗】55歲男子死過翻生親曝「靈肉分離」　旁觀自己被急救

健康 16:29 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

55歲英國男子死過翻生，親曝「靈肉分離」，旁觀自己被急救。

很多人都好奇，死後的世界究竟是怎樣？而最近，來自英國德比郡的Kevin Hill就分享了自己的「瀕死體驗」。他憶述，在曾心臟驟停的幾分鐘內，看到自己被急救的過程，

我知道我已經死了，我與我的身體分離，然後我就睡著了，醒來時卻還活著，而且也止血了。我知道我的死期還沒到。

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綜合外媒報道，55歲的Kevin Hill於去年接受心臟瓣膜手術後，出現併發症「鈣化防禦症」（calciphylaxis）。這是一種嚴重且罕見的疾病，鈣質會堆積在脂肪及皮膚組織的微小血管中，導致血栓、皮膚潰瘍及持續出血。而Kevin從2021年開始，雙腿因積水過多而開始腫脹，而這正是由於他的心臟瓣膜所引起的。

我得了這個病好幾個月了。我的皮膚在侵蝕我，我的腿連續流了3天血，就是止不住。

在2022年1月，Kevin Hill持續發病，最終因失血過多，致心臟驟停數幾分鐘。他憶述，當時知道自己死了，但死後沒有看見亮光，自己卻「靈肉分離」，突然跑到「旁邊」看著醫護試圖搶救自己，「我沒有低頭看自己的身體，但我與自己的身體是分開的，彷彿進入了靈界。」他還表示當時的心情十分平靜，

然後我就睡著了，醒來時卻還活著，而且血也止住了。我知道現在還不是我死的時候。

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雖然最後他甦醒過來，但他直呼很長一段時間内都承受著極大的痛苦，「我會哭好幾個小時。如果滿分是10分，我的疼痛程度是100分」。所幸住院治療一年後，Kevin已經完全康復，並回到家中與家人團聚。他表示這次的經歷為人生帶來了巨大的轉變，

我變得更有韌性了。我知道我能恢復過來的。

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責任編輯：羅嘉欣

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