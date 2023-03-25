【隱形戰隊】劉穎鏇演武打戲畫面震撼　江美儀睇唔過眼勸著多件衫【多圖】　

由文偉鴻（Jazz）監製的TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（3月24日）播出的第15集，劇情繼續圍繞「拐賣少女事件」，由於犯罪集團鎖定邢風（劉穎鏇飾）為目標，Ocean（馬國明飾）提議將計就計以邢風做餌引犯人上吊，事件遭邢風媽咪Madam Fong（江美儀飾）反對。

幾經波折，邢風獲准做卧底，拍檔為POTT的Shadow（劉佩玥飾）。經過多輪特訓，兩女正式踩入虎穴，成功混進犯人收藏少女的貨櫃，尋回辛Sir（吳家樂飾）女兒瑤瑤（關嘉敏飾）後，即找緊時機衝出重圍與犯人展開連場追逐及搏火。

【隱形戰隊】劉穎鏇伍樂怡狂奔展驕人身段 劉佩玥拍打戲有壓力：盡量去做 【多圖】

▲ 邢風與Shadow扮中計跌入模特兒陷阱以營救被拐少女。

江美儀演技精湛

昨晚《隱形戰隊》的亮點集中在劉穎鏇（Tiffany），皆因無論文戲或是打戲均由她擔正。

先說邢風與媽咪間的感情，之前因Madam Fong不欲女兒冒險做警察，二人為此爭吵不休，直至昨晚一集，身為母親的Madam Fong因受被害少女母親的傷痛觸動，改變主意讓邢風參與直搗虎穴行動，令邢風喜出望外。

眼見女兒興奮又雀躍，Madam Fong流露出幸福又慈愛的笑容，瞬即又在邢風離去後轉喜為憂，更秒間谷出擔心的淚，簡單幾個眼神清楚交代了Madam Fong內心的轉折及煎熬，演技精湛。

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勸劉穎鏇著多件衫

談到女兒Tiffany，美儀大讚乖巧又聽話，並謂很難忘第一日與女兒開工的搞笑事：「嗰日開廠景，你知佢啲衫幾薄架喇，我又醒唔起個廠好凍，我哋兩母女就喺度震騰騰，我問：『阿女你有冇衫著』，佢就話：『冇呀，我係得呢啲架咋』，但佢又猛話冇事。」

Tiffany亦笑指，每次美儀姐見到她，都叮囑她要著多件衫，並搞笑問她：「真係咁熱咩？」

談到能與美儀姐有多場對手戲，Tiffany坦言很榮幸：「美儀姐係視后級，所以一知道同佢有好多對手戲時都好緊張，同埋話晒第一次合作。」

她續讚對方：「佢好好，我哋未正式開工前，佢有私底下message我同我傾吓套劇、等我可以思考多啲點做。佢唔單止教我，仲畀到我好舒服嘅感覺，令我完全放下緊張嘅心態。」

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牛仔褸拉扯戰引起熱話

至於昨晚與美儀姐「和解」場口，Tiffany坦言拍攝時充份感受到美儀姐角色的慈愛及矛盾：「我哋頭先圍埋一齊睇呢集，我同Moon講單睇美儀姐眼神，就感受到佢嗰種擔心，同埋對女兒嘅放手同信心，我都睇到好感動。」

另外，昨晚Tiffany的打戲亦相當精彩，除與Moon練閉氣一幕的飄逸秀髮Look超吸睛，之後在貨櫃將壞人凌空「打飛出去」場口亦有型有款，Tiffany與壞人之間的「牛仔褸拉扯戰」更引起網絡熱話。

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講到相關場口，Tiffany自揭角色造型上的小秘密：「其實我拍呢套劇時係戴住假髮嘅，因為嗰時我頭髮仲好短，所以要整一片片嘅假髮啪上頭髮度。嗰次嘅難度係，每次對手掹我件牛仔褸，都會掹鬆埋我個假髮夾，搞到我成日甩頭髮，好搞笑。」

她續指：「至於撻嗰吓，其實武師辛苦過我，佢主要係發力去做動作嗰個，而我就盡力配合番佢做到最好。」

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劉穎鏇賣萌

觀乎TVB官方社交網昨日釋出的NG片，鏡頭前熱血又好打的Tiffany，私下原來是「遴迍妹」，不但經常忘記及講錯對白，更試過拍吃藥戲份時將道具藥飛了出街也不自知。

每當得悉自己蝦碌，Tiffany都會做出超可愛表情，包括吐舌、反眼、傻笑、尷尬扮走人及抱頭怪叫，可愛度爆燈。

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