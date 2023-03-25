【失蹤少女】20多歲女子疑感情受挫避世　「隱居深山」8年拒援助

▲ 20多歲女子疑感情受挫避世，「隱居深山」8年拒援助。

為情所困竟要避世。內地一名20多歲女子與家人失聯8年，疑感情受挫後獨自隱居山中。近日她被義工尋獲，義工本想為她提供協助，卻遭到她的强烈反抗。其後義工找到女子的媽媽，才揭發她背後的心酸史。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，一名出生於1995年的唐姓（化名）女生，8年前疑因感情受挫與家人失聯後，獨自流浪在深圳某一處荒山上。3月15日，當地義工發現唐某，並欲幫助她尋找家人，未料卻遭到她强烈抗拒：

誰告訴你我在流浪，我愛住哪就住哪，我不需要你們幫助。

後來，義工透過努力，成功找到唐某的家人。據她媽媽表示，女兒已失蹤8年。而8年之間家人從未放棄尋找，可惜一直找不到。義工又表示，發現唐某時，她的樣子十分骯髒、落魄，她媽媽見到女兒這個樣子也非常傷心。待她情緒穩定下來之後了解到，她離家多年的原因可能是感情受挫。3月19日，唐某被家人接回了家中。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

事件曝光後引來了網民的熱議，有人表示「能在荒山野嶺過8年，那荒野求生肯定很強」，亦有網民反問「為什麼強迫人家回家呢？你根本不知道她為什麼8年都不願回家」。

更多網民留言請看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣