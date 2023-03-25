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【失蹤少女】20多歲女子疑感情受挫避世　「隱居深山」8年拒援助

健康 17:55 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

20多歲女子疑感情受挫避世，「隱居深山」8年拒援助。

為情所困竟要避世。內地一名20多歲女子與家人失聯8年，疑感情受挫後獨自隱居山中。近日她被義工尋獲，義工本想為她提供協助，卻遭到她的强烈反抗。其後義工找到女子的媽媽，才揭發她背後的心酸史。

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綜合内地媒體報道，一名出生於1995年的唐姓（化名）女生，8年前疑因感情受挫與家人失聯後，獨自流浪在深圳某一處荒山上。3月15日，當地義工發現唐某，並欲幫助她尋找家人，未料卻遭到她强烈抗拒：

誰告訴你我在流浪，我愛住哪就住哪，我不需要你們幫助。

後來，義工透過努力，成功找到唐某的家人。據她媽媽表示，女兒已失蹤8年。而8年之間家人從未放棄尋找，可惜一直找不到。義工又表示，發現唐某時，她的樣子十分骯髒、落魄，她媽媽見到女兒這個樣子也非常傷心。待她情緒穩定下來之後了解到，她離家多年的原因可能是感情受挫。3月19日，唐某被家人接回了家中。

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事件曝光後引來了網民的熱議，有人表示「能在荒山野嶺過8年，那荒野求生肯定很強」，亦有網民反問「為什麼強迫人家回家呢？你根本不知道她為什麼8年都不願回家」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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