【天意弄人】結婚10年做DNA檢測　女子意外揭與夫是血親：已生3子

▲ 美國科羅拉多州一名30多歲女子做DNA測試，意外揭發與她結婚長達10多年的丈夫是她的表親。

結婚多年才驚覺枕邊人是血親？最近美國科羅拉多州一名30多歲女子Celina Quinones做DNA檢測，意外發現與她結婚長達10多年的丈夫Joseph竟然是她的表親，但二人都已經有3名孩子就不以為意，繼續夫妻生活，引發網民熱烈討論。

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Celina Quinones在網上平台TikTok拍片分享經歷，指自己在2006年與丈夫Joseph結婚後，陸續生下3名孩子。過了10年之後，夫妻突然忽發奇想，一起去做DNA檢測，結果發現二人之間竟然有血緣關係。

她並分享了檢測結果，顯示她和丈夫在8代之前擁有共同祖先，亦因此引來大批網民好奇或謾罵：「我下巴都都快掉下來了，我對此表示譴責」、「仔細看發現你們其實長得很像」、「太噁心了」。

Celina其後解釋，科羅拉州實際上並不大，每人都認識彼此，因此很有可能有血緣關係。她亦表示知道結果一刻很震驚，也令她開始尋思，是否應該繼續在一起。但她認為這麼多年來，已習慣2人的親密行為，最重要是她深愛自己的丈夫。而她亦強調，他們所育有的孩子都很健康。

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責任編輯:王明芳