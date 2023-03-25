  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 18:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】院舍親屬指防疫指引未解封「探訪如探監」　江玉歡盼政府檢視及優化指引

社會 17:26 2023/03/25

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

醫院及院舍長者快測要求今日取消。立法會議員江玉歡表示，院舍探訪指引至今仍未有改善撤銷，據聞許多院舍因此都不敢自行大幅放寬採訪指引，夾在其中，左右為難。院友家屬亦只能與長者以一塊隔板之距，在短短20分鐘內，你眼望我眼。

江玉歡引述求助個案K小姐表示，以前未有疫情，朝9晚8朝9隨時入到院舍，坐在長者身旁聊天及餵他食飯，「都不知幾開心」。K小姐指，明白疫情的時候對長者會影響，需要保護長者。她表示，疫情於三年後於全面復常，不過院舍則沒有復常。她表示，她的媽媽所住的院舍已算大，但根據指引需要特定寬闊空間，才可相見。

院舍有兩個位，最多不就是同一時段可以有兩個長者見家人，每次只得半個鐘，整個院舍上上下下有百多個老人家，慢慢預約下一兩個星期先見得一次，還要像探監一般隔住屏風

她表示，媽媽有老退化症，於院舍三年幾以來甚少相見，一兩個星期才見一次，指媽媽都就來忘記她。她概歎，院舍長者剩下的時間不多，質疑何時才可以回復，正常的探訪時間。

江玉歡表示，疫情已告一段落，香港早已宣揚全面復常。院友和家屬卻在院舍內看著我們在外頭歡笑不斷，我們又有否回頭注視過那一雙雙無助的眼眸？

她指，希望政府當局立即檢視和優化院舍探訪指引，並另行向院舍發出鼓勵放寬採訪限制的建議，真正做到體恤長者和家屬的心情，讓他們愉悅無憾地迎向終點。

說好香港故事，每一位香港人都不應缺席。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

 

 

相關文章

【今年首發黃雨】屯門醫院急症室服務已回復正常　病人一度需轉到其他公院急症室
今日 13:59
【今年首發黃雨】屯門醫院急症室服務已回復正常　病人一度需轉到其他公院急症室
【今年首發黃雨】流浮山錄得40亳米雨量　多區有幹道水浸及發生交通意外(多圖)
今日 14:08
【今年首發黃雨】流浮山錄得40亳米雨量　多區有幹道水浸及發生交通意外(多圖)
【海外護士】盧寵茂指有崗位毋須精通中文　強調來港後須過醫管局資深醫護評估
今日 15:26
【海外護士】盧寵茂指有崗位毋須精通中文　強調來港後須過醫管局資深醫護評估
【雹如雨下】網上瘋傳疑似沙田城門河大規模落雹片段　天文台澄清並無接獲報告
今日 15:26
【雹如雨下】網上瘋傳疑似沙田城門河大規模落雹片段　天文台澄清並無接獲報告
【錶行劫案】4名匪徒於尖沙咀一間錶行打劫　搶走約千萬名錶及現金
今日 16:43
【錶行劫案】4名匪徒於尖沙咀一間錶行打劫　搶走約千萬名錶及現金

你可能感興趣

【今年首發黃雨】屯門醫院急症室服務已回復正常　病人一度需轉到其他公院急症室
今日 13:59
【今年首發黃雨】屯門醫院急症室服務已回復正常　病人一度需轉到其他公院急症室
【今年首發黃雨】流浮山錄得40亳米雨量　多區有幹道水浸及發生交通意外(多圖)
今日 14:08
【今年首發黃雨】流浮山錄得40亳米雨量　多區有幹道水浸及發生交通意外(多圖)
【海外護士】盧寵茂指有崗位毋須精通中文　強調來港後須過醫管局資深醫護評估
今日 15:26
【海外護士】盧寵茂指有崗位毋須精通中文　強調來港後須過醫管局資深醫護評估
疫情 香港 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
19:08 2023/03/24
【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救
17:49 2023/03/24
梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛