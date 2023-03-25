【復常之路】院舍親屬指防疫指引未解封「探訪如探監」　江玉歡盼政府檢視及優化指引

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醫院及院舍長者快測要求今日取消。立法會議員江玉歡表示，院舍探訪指引至今仍未有改善撤銷，據聞許多院舍因此都不敢自行大幅放寬採訪指引，夾在其中，左右為難。院友家屬亦只能與長者以一塊隔板之距，在短短20分鐘內，你眼望我眼。

江玉歡引述求助個案K小姐表示，以前未有疫情，朝9晚8朝9隨時入到院舍，坐在長者身旁聊天及餵他食飯，「都不知幾開心」。K小姐指，明白疫情的時候對長者會影響，需要保護長者。她表示，疫情於三年後於全面復常，不過院舍則沒有復常。她表示，她的媽媽所住的院舍已算大，但根據指引需要特定寬闊空間，才可相見。

院舍有兩個位，最多不就是同一時段可以有兩個長者見家人，每次只得半個鐘，整個院舍上上下下有百多個老人家，慢慢預約下一兩個星期先見得一次，還要像探監一般隔住屏風

她表示，媽媽有老退化症，於院舍三年幾以來甚少相見，一兩個星期才見一次，指媽媽都就來忘記她。她概歎，院舍長者剩下的時間不多，質疑何時才可以回復，正常的探訪時間。

江玉歡表示，疫情已告一段落，香港早已宣揚全面復常。院友和家屬卻在院舍內看著我們在外頭歡笑不斷，我們又有否回頭注視過那一雙雙無助的眼眸？

她指，希望政府當局立即檢視和優化院舍探訪指引，並另行向院舍發出鼓勵放寬採訪限制的建議，真正做到體恤長者和家屬的心情，讓他們愉悅無憾地迎向終點。

說好香港故事，每一位香港人都不應缺席。

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責任編輯：陳展棋