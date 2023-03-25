【冰雹警告】西灣河落冰雹　天文台一日第二度發出冰雹特別天氣提示

▲ 西灣河的天氣照片中，發現落雹蹤跡。(天文台FB)

天文台於下午12時20分發出之有關黃色暴雨警告信號，並於下午三時許除下。不過，本港天氣仍然不穩定，天文台於下午5時35分，再度發出特別天氣提示，指本港可能受冰雹影響。另外，天文台表示，天氣照片中拍攝到冰雹出現。

天文台表示，天氣照片拍攝到西灣河有類似冰雹出現，亦都接獲市民報告於該區發現落雹。天文台表示， 西灣河於類近時間的雷達圖，發現有強回波。天文台亦指，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台解釋，冰雹是強雷暴中產生的大冰粒，當較暖濕空氣上升時，空氣中嘅水分會遇冷凝結，由於上升氣流猛烈，水汽會被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒，最後當上升氣流不能再承托冰粒重量時，超重嘅冰粒就會跌落地面，形成落雹。

天文台表示，今早的雷雨為香港廣泛地區帶來每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，天文台一度提示本港在短期內可能受冰雹影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組