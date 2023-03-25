  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【凍齡美人】關之琳與小鮮肉睇藝術展　曾跟黃家諾譜「姊弟戀」愛得轟烈

娛樂 18:54 2023/03/25

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

關之琳孖小鮮肉睇藝術展。

60歲的關之琳曾歷兩段婚姻，外界一直很關注話位貴婦的感情生活，近日巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）在港舉行，當中關之琳被網民捕獲，發現孖住年輕男子睇展覽。

網民於小紅書分享一張合照，當中寫道：「關之琳一不小心入鏡」，照片可見，關之琳一身閒約打扮，身穿橫間外套襯黑色褲，至於身旁的年輕男生同樣一身閒約打扮，該男子長得頗高大，兩人均戴著口罩。

【明星理財】關之琳逾6千萬賣樓帳面賺900萬　大美人持多個物業身家5億

60歲的關之琳保養得好好，樣貌比真實年齡年輕，難怪網民留言：「這年紀狀態，說30歲我都信。」

另外，有網民稱讚，即使沒有華衣名牌袋，關美人依然很有氣質。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

曾與黃家諾展姊弟戀

關之琳自跟陳泰銘離婚後，不時爆出戀聞，2015年，有報道指她秘冧「Super Junior-M」成員周覓，二人相距24歲，對於緋聞，關之琳當時說：「工作歸工作，朋友歸朋友，有發展空間再說。」她稱不抗拒姊弟戀。

及至2019年，關之琳於社交平台分享慶生照，只見飲得喝得臉頰泛紅的她，身邊被三名俊俏猛男包圍。

另外，早前關之琳被爆出深夜現身KTV聚會，席間被多位年輕小鮮肉包圍。

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取

不過數到最轟動的，是千禧年跟年輕8載的黃家諾發展姊弟戀，當時戀情不被外界看好，最終戀情維持四年便終結。

黃家諾跟關之琳均表示是和平分手，自自然然地行到去分手這一步，更大都讚對方是一個好好的人，日後依然係朋友，雖然「再見亦是朋友」，男方曾稱要用幾年時間療情傷。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億
09:48 2020/06/18
【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億
【明星物業】關之琳睡房拍片億元豪宅再曝光 5億富婆居3千呎大屋愛犬為伴
16:35 2020/07/31
【明星物業】關之琳睡房拍片億元豪宅再曝光 5億富婆居3千呎大屋愛犬為伴
【姊妹破冰】劉嘉玲關之琳相隔5年再合照　80年代花旦曾為富商致反目【多圖】
16:30 2020/10/22
【姊妹破冰】劉嘉玲關之琳相隔5年再合照　80年代花旦曾為富商致反目【多圖】
【5億富婆】關之琳獨居1.5億豪宅愛犬為伴 　大美人為毛孩拍片闊太生活曝光【多圖】
13:50 2021/01/28
【5億富婆】關之琳獨居1.5億豪宅愛犬為伴 　大美人為毛孩拍片闊太生活曝光【多圖】

你可能感興趣

【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億
09:48 2020/06/18
【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億
【明星物業】關之琳睡房拍片億元豪宅再曝光 5億富婆居3千呎大屋愛犬為伴
16:35 2020/07/31
【明星物業】關之琳睡房拍片億元豪宅再曝光 5億富婆居3千呎大屋愛犬為伴
【姊妹破冰】劉嘉玲關之琳相隔5年再合照　80年代花旦曾為富商致反目【多圖】
16:30 2020/10/22
【姊妹破冰】劉嘉玲關之琳相隔5年再合照　80年代花旦曾為富商致反目【多圖】
關之琳 娛樂人物職業 演員 緋聞 小紅書

最高瀏覽

【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
19:08 2023/03/24
【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救
17:49 2023/03/24
梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛