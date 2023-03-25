【凍齡美人】關之琳與小鮮肉睇藝術展　曾跟黃家諾譜「姊弟戀」愛得轟烈

▲ 關之琳孖小鮮肉睇藝術展。

60歲的關之琳曾歷兩段婚姻，外界一直很關注話位貴婦的感情生活，近日巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）在港舉行，當中關之琳被網民捕獲，發現孖住年輕男子睇展覽。

網民於小紅書分享一張合照，當中寫道：「關之琳一不小心入鏡」，照片可見，關之琳一身閒約打扮，身穿橫間外套襯黑色褲，至於身旁的年輕男生同樣一身閒約打扮，該男子長得頗高大，兩人均戴著口罩。

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60歲的關之琳保養得好好，樣貌比真實年齡年輕，難怪網民留言：「這年紀狀態，說30歲我都信。」

另外，有網民稱讚，即使沒有華衣名牌袋，關美人依然很有氣質。

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曾與黃家諾展姊弟戀

關之琳自跟陳泰銘離婚後，不時爆出戀聞，2015年，有報道指她秘冧「Super Junior-M」成員周覓，二人相距24歲，對於緋聞，關之琳當時說：「工作歸工作，朋友歸朋友，有發展空間再說。」她稱不抗拒姊弟戀。

及至2019年，關之琳於社交平台分享慶生照，只見飲得喝得臉頰泛紅的她，身邊被三名俊俏猛男包圍。

另外，早前關之琳被爆出深夜現身KTV聚會，席間被多位年輕小鮮肉包圍。

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不過數到最轟動的，是千禧年跟年輕8載的黃家諾發展姊弟戀，當時戀情不被外界看好，最終戀情維持四年便終結。

黃家諾跟關之琳均表示是和平分手，自自然然地行到去分手這一步，更大都讚對方是一個好好的人，日後依然係朋友，雖然「再見亦是朋友」，男方曾稱要用幾年時間療情傷。

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