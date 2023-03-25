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【藝術電車】知名動畫師DannyCasale首度來港　塗鴉「巷弄貓」限定電車

社會 19:42 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Tony於自已繪晝的電車面前，展示巷弄貓成品。(電車公司提供)

每年三月為「香港藝術月」。香港電車很榮幸與全球坐擁過千萬支持者的國際知名動畫師 Danny Casale 合作，將電車#170 化身為他的流動插畫展館，於近日推出名為 「UR SPECIAL Hong Kong」的香港限定藝術電車。隨着全港市民步出疫情的陰霾，而本地及海外藝術家紛紛雲集於一年一度的藝術盛典，香港電車與Danny亦雀躍其中，首次攜手為社區添上繽紛姿彩。

Danny 來到電車廠為他的 「UR SPECIAL Hong Kong」 藝術電車作最後上色。首次來港的 Danny除了將「UR SPECIAL」精神帶到香港，更指定與香港電車合作，以帶出「UR SPECIAL Hong Kong」的訊息。在Danny 的創作下，電車換上繢紛又温暖的色彩，並滿載一車來自 Danny 卡通世界裡的可愛角色，包括其親手塗鴉的「彩蛋」。

Danny指，從小已經知道香港電車的存在，看到我的『巷弄貓』登上電車並沿著維港海岸行駛，讓我感到無比自豪及感思。衷心希望作品能為香港市民帶來無限歡笑，並讓香港變得更特別一點。

 

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責任編輯：陳展棋

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