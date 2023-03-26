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【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定

娛樂 11:11 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

何廣沛默認與朱晨麗6年情斷。

TVB花旦朱晨麗與何廣沛於2017年因合作劇集《超時空男臣》而撻著，男方多次被拍到出入女方寓所，二人一直以好朋友形容關係拒認愛，姊弟戀傳足6年。

近日有指朱晨麗突然被何廣沛單方面取消關注，令人揣測二人6年情已逝。

【再見不是朋友】取消追蹤朱晨麗疑6年情玩完　何廣沛刪除IG放閃片段

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默認分手

何廣沛昨日（3月25日）出席活動時，被問到有關報道，他間接承認與朱晨麗已分手。對於與朱晨麗之間的關係，他直言不論朋友和同事，關係都會有變化，稱「依家係最好嘅決定，對任何人都尊重」，更叫大家自己解讀，似乎有弦外之音。對於6年情告終他坦言不感到可惜。

何廣沛自揭已有一段長時間沒見對方，更以「同事」形容朱晨麗：「返工就會見面㗎啦，會唔會傾偈就要等見面至知。」他表示不會拒絕與朱晨麗合作拍劇，一切順從公司安排，目前以事業為重，不會談戀愛。

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過去高調傳情

何廣沛與朱晨麗2017年拍《超時空男臣》傳出緋聞，情人節當天，何廣沛於IG分享二人合照當大更「示愛」說：「葵花再靚都唔及你靚」，而朱晨麗即回覆：「sweet」。

朱晨麗憑《超時空男臣》奪得「最佳女配角」獎時，負責頒獎的何廣沛說：「唔會唔係佢拎，再唔係我將我個獎送畀你」，之後更送上擁抱，令朱晨麗冧爆。

（經濟日報圖片）

2018年，何廣沛奪得「飛躍進步男藝員」獎時，台下的朱晨麗主動上前送上擁抱。

二人於2019年又再合作拍攝劇集《大醬園》演夫妻，在5月20日的情侶日子再放閃。劇中，朱晨麗被打，她即向何廣沛道「打者愛也」，而何廣沛亦回應「等我打多幾下先」傳情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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