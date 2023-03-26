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【墮樓慘案】父母在家睇少一眼出事　2歲雙胞胎從7樓爬窗墮樓亡

親子 10:59 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

日本名古屋市一對雙胞胎意外墮樓身亡。（影片截圖）

父母看漏一眼即鑄成大錯！日本愛知縣名古屋市發生一宗雙胞胎墮樓死亡案，在上周五（24日），一對2歲孖仔接連從7樓意外墮樓身亡，當時父母都在家中，孖仔的媽媽向警方透露，當時她只是視線離開一下，沒料到發生意外。

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綜合日本傳媒報道，名古屋一名男子在24日下午約4時，先發現一名年幼男童倒臥一處公寓旁的停車場，豈料隨後再有一人「從天而降」墮樓，嚇得他馬上報警。警方獲報趕到現場後，發現2名男童已經失去意識，送往醫院急救後宣告不治。

警方到事發單位調查。（影片截圖）

警方調查後證實，死者是2歲的雙胞胎兄弟，相信兩兄弟從7樓房間爬出窗外墮樓，案發當時其父母均在家中。2名男童的媽媽向警方供稱，當時自己正在忙其他事情，才沒有注意到孩子墮樓，當她發現孩子不見後，也沒想過他們從窗戶墮樓，因此沒有特地向窗外查看。

而2名男童的父親當時也在家中，同時沒有發現孩子墮樓。警方指出，事發的窗戶沒有陽台，而窗台下面則放有其他物品，初步判斷2名男童是趁父母不注意時爬上物品後，才失足跌出窗外。2名男童的遺體已交由法醫相驗，以確認具體死因。

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責任編輯︰王明芳

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