【復常之路】機場2月份旅客量210萬人次　按年升24倍

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香港機場管理局今天（26日）公布香港國際機場於 2023年2月份的航空交通量。月內，機場處理旅客量 210 萬人次，同比上升約 24 倍。貨運量及飛機起降量分別同比上升 6.7% 及 95.7% 至 29萬公噸及 16,305 架次。

隨着旅遊限制放寬，所有類別旅客的人數均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著。往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著升幅。

全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。月內，貨運量錄得同比增長主要由於2022年2月的比較基數較低所致。轉口及出口貨運量分別同比增加 46%及 3%。往來中東、中國內地及北美的貨運量錄得最明顯升幅。

於今年首兩個月，機場處理旅客量 420 萬人次，較2022年同期上升約 26倍。飛機起降量同比增加約 60 % 至 32,520架次，貨運量則下跌 12.8% 至 57.8萬公噸。

過去 12 個月，機場客運量同比增加約六倍至 970 萬人次，飛機起降量上升 3.9% 至 150,895 架次，貨運量則下跌 17.2% 至410萬公噸。

隨着近月有更多航線的航班陸續恢復營運，飛機起降量及客運量持續增長。於3月26日，往來香港國際機場與上海虹橋國際機場的直航航班恢復服務，初期每天有三班航班前往虹橋機場。

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記者：陳麗娜