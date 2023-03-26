【減肥誤區】放不下手機減不了肥 醫學報告證吃飯看手機導致腸胃問題

▲ 健康和幸福，就從一起坐在餐桌上吃飯開始，從今天起，放下手機。

你上次放下手機，好好和自己獨處，是甚麼時候了？在這個資訊爆炸的年代，網路，幾乎是完全攻佔我們的生活，填滿我們的每分每秒，甚至連吃飯時，也用網路信息作餸菜。一不留神，混了蟑螂也照吞。這雖然是戲言，但原來吃飯看手機，對健康真的會造成嚴重影響。

根據醫學研究報告指出，吃飯看手機，對人體的腸胃會造成兩方面影響。首先，這種做法不利於食物的消化吸收。我們安心吃飯時，身體的血液，可以集中供應給腸胃；但如果還要玩手機，血液就要被分配一大部分供給大腦和眼睛，導致沒有足夠血液供應給腸胃，嚴重影響胃腸的蠕動，和消化液的分泌，繼而影響食物的消化和吸收。長此下去，胃腸消化功能會減弱，許多慢性消化道疾病便會隨之而來。

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其次，進食期間總是看手機，容易造成偏食。中國人喜歡圍在一起用餐，即使家常便飯，也是一碟肉一碟菜一碟魚。但若我們一邊看手機一邊吃飯，會慣性只夾眼前的菜，而且因為不加思索，傾向於選擇高熱量食物，飲食相對會比較單一，營養結構不均勻，偏食影響健康。

最近亦有專家提及，吃飯看手機，容易造成肥胖。因為，人們的心思根本不在吃飯上。本來吃一頓飯要20分鐘；可是，看一個視頻最少要半小時。愈吃愈慢，往往導致我們會不經意地吃多了；而當注意力全都集中在手機上，只顧及精采內容，亦很難掌握飢飽感。久而久之，胖肉不知不覺攀上了腰。

偶爾，會懷念只有Nokia的年代——那時候，和家人或朋友或同事，一起用餐，絕不會做低頭族。現代人生活匆匆忙忙，每天已是對着電腦10小時工作。難得有機會碰面說話，能好好見面、好好吃頓飯，是何其珍貴。人與人之間說說笑笑，內心感受着支持，壓力自然減輕，也就毋須給自己藉口暴飲暴食。

健康和幸福，就從一起坐在餐桌上吃飯開始，從今天起，放下手機。

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