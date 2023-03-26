【壓力問題】壓力是大腦老化罪魁禍首 美國研究：壓力較高認知能力惡化會增37%

▲ 《我們與惡的距離》劇照

壓力，人皆有之，莫說考試上班人際關係有壓力，就連平日趕巴士趕鐵路趕交功課及工作報告都可帶來壓力。

美國有線電視新聞網CNN引述一項新研究發現，壓力水平較高的人更有可能出現認知功能下降，影響記憶力、集中注意力和學習新事物的能力。

大家習慣充斥日常生活的壓力，有好有壞，適量的壓力能產生動力，有助提升做事效率和表現；壓力過大或長期受壓，則有損身心健康。

在壞處方面，眾所周知，壓力會對身體造成傷害，增加中風、免疫反應差等風險。它還會使人們作出不健康的行為，例如吸煙酗酒和無動力懶於做運動。

美國埃默里大學預防醫學和流行病學副教授Ambar Kulshreshtha博士與團隊一項嶄新研究，發現壓力水平升高的參與研究者，會有較多出現不受控制的心血管危險因素和不良生活方式因素。研究人員發現，即使在調整了這些身體風險因素後，壓力水平較高的人，認知能力惡化會增加37%。

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疫情壓力 增加大腦老化

研究指出，在新冠疫情肆虐的第一年，青少年的大腦老化得更快，壓力可能是罪魁禍首。

是項新研究基於一項由美國聯邦政府資助的長期研究的數據，該研究旨在了解大腦健康的差異，數以千計年齡介乎45歲到98歲不等的參與者進行壓力自我評估，並接受了認知功能標準評估，並需定期檢查逾10年。

耶魯大學醫學院神經科學教授Amy Arnsten，一直埋首研究壓力如何影響大腦，她指壓力和認知功能之間的關係是一個「惡性循環」。「這些壓力訊號通道被釋放，它們會迅速損害前額葉皮層的高級認知功能，包括工作記憶等功能。在長期壓力下，人會失去前額葉皮層的灰質，這些區域正是與抑制壓力反應有關的區域。」

吃能減壓的研究

研究尚發現壓力會隨着年齡的增長而逐步增加，而且壓力與認知功能之間的聯繫在各個年齡階段都相對一致。如本身有阿茲海默症的家族史，令認知功能減退的機率更高，但這不是唯一的風險因素。目前已知約有十幾個因素已被確定為可降低罹患腦退化風險，包括積極運動、良好飲食、維持健康的體重、不吸煙、保持正常血壓、控制膽固醇和低血糖等。

壓力無處不在，一些人會以吃來減壓，其實是可以的，英國廣播公司BBC在疫情期間特別拍攝了一部紀錄片《心理健康的真相》，其中一項就是吃東西確能改善心情，例如牛津大學發現富含益生菌如乳酪，不但可以幫助腸道健康，同時還有助大腦改善心理健康。

為此他們曾經做過一個實驗，研究人員讓一半的實驗者每天吃安慰劑，另一邊的每天吃益生菌，為期一個月。之後通過問卷的形式來觀測他們在實驗前以及實驗後的心情變化。

腸胃和大腦的連繫

結果表明，一個月後安慰劑組的心情變好了至少20%，而益生菌組的心情則提升了50%，不僅如此，益生菌組的人們也都表示自己的專注力也明顯提升了。研究人員還有一個意外發現，每天服用益生菌的組員的皮質醇—壓力賀爾蒙也顯著降低，表示他們感到壓力的時間減少。

研究人員為益生菌為何可以改善心情進行了推測，指出腸胃和大腦是通過交感神經緊密連接，腸道舒適可以影響大腦情緒，反之大腦情緒也可以直接影響腸道狀況。