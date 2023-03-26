【清明禁忌？】清明節前禁驅趕入屋飛蛾　港女疑惑：阿媽話爺爺返嚟探我哋

▲ 清明節前屋企有飛蛾入屋，是先人回來「探親」？

近日春暖潮濕，昆蟲們都重臨「拜訪」大家。適逢即將清明節，一名港女日前在網上討論區發文指，最近有飛蛾入屋，她與家姐害怕到不得了，卻被阿媽禁止驅趕，聲稱飛蛾是阿爺回來，用殺蟲劑噴死牠即是對先人不敬。結果一整晚全家都與飛蛾共存，港女不禁大呻︰「可唔可以理智少少？」

該名港女在香港討論區以「一到清明，阿媽見到昆蟲就話係先人返嚟搵我哋......」為題發文，指媽媽本身為人迷信，近日有隻頗龐大的飛蛾飛入屋，在客廳上面的燈飛來飛去不願走。由於樓主與家姐都很害怕會飛的昆蟲，於是她入廁所拿取一支殺蟲水欲噴死牠，怎料被媽媽阻止。

阿媽叫我千祈唔好咁做，仲話呢啲昆蟲一到大時大節飛入屋，肯定係你個爺爺返嚟搵我哋，仲叫千祈唔好噴死佢，如果唔係到時清明去拜山對啲祖先真係大不敬咁話......

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港女稱家姐已經驚到衝入房躲避，但阿媽只叫兩姊妹由得飛蛾亂飛，「仲話佢真係唔肯走嘅就拎個拍趕佢走算啦。」樓主不禁疑惑︰「如果日日都有昆蟲飛入屋，係咪全部都係我哋啲阿爺同阿公返嚟探我哋？」最後一家人與飛蛾共存，飛蛾在廳內飛足全晚終於肯飛走，但港女對於媽媽迷信感到相當不滿，「真心想問可唔可以理智少少？」

網民提供兩全其美方案

有網民認同其母的想法，「寧可信其有」、「每年拜山嘅時候，老人家都係咁講」；有人則談及自身經歷，信不信由你，「我屋企從來冇飛娥入屋，我家姐結婚嗰晚系唯一一次，阿媽話係阿婆」、「清明唔知，但死後嗰一個禮拜飛蛾返歸係真㗎，以前炒散看更，年中飛入3次，2次都係有客過身。」

另有網民直言不相信，但會尊重長輩的想法，「當然要順從媽媽的意思，不過佢有佢信，你有你不信。而我當然係唔信喇」、「以佢嘅邏輯，仙人成遊魂野鬼，冇得輪迴」，難道見到「屋企成日都有蚊有曱甴，係咪唔好理佢？」、「如果有隻大曱甴入屋咁點？」。

不過，最後有一名網民提供了兩全其美的活捉方法，「其實，任何冇謂殺生，可免則免。多，冇計。少，用膠袋捉到，放生」。

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責任編輯︰王明芳