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【揭秘殯儀業】殯儀館工作30年見盡離奇事 男子酒後爬入情婦棺木緊緊相擁

健康 13:10 2023/03/30

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資料圖片。

死亡是人生的終結，但殯儀業卻成為很多人避而不談的話題。台灣男子張孟傑在殯儀館火葬場擔任技工超過30年，他去年正式退下火場並接受傳媒的訪問分享工作背後不為人知的辛酸。工作30年來他每天要在高溫下工作，曾經被火化爐噴出的物體刺傷臉頰縫了11針，還見盡先人離世後家屬光怪陸離的場面。張孟傑指工作絕不輕鬆，但要對得起良心，因為「往生者不會講話，家屬也看不見，但老天看的見」。

火葬場的工作環境毫不輕鬆，張孟傑在退休時接受台灣傳媒的訪問時指，火化爐內的溫度高達7、800度，外面的溫度也高達50度，工作制服經常濕了又乾，乾了又濕，近年火葬場不停改善工作環境，才稍為輕鬆點。任職火葬場技工也充滿危險，他曾經嘗試過在打開爐門時，有先人因為生前安裝心律調節器，遇到高溫後爆炸，他被飛噴的碎片刺傷臉頰，當場濺血，最後縫了11針。

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除了工作環境的辛酸，還有先人家屬的光怪陸離的場面。張孟傑坦言，先人離世後，家屬爭產這些場面已見怪不怪，甚至有家屬將先人送去火化後，冷冷地丟了一句：「骨頭我不要了」，轉身就走，他最後只能安排同事將骨灰花葬或樹葬，讓先人有個好歸屬。

人往生家屬是百百種啦，有的來這邊，家屬還在大吵大鬧！

最令張孟傑難忘的是，10多年前有天深夜，殯儀館已經過了開放時間，但有名醉酒男子來到吵鬧，要求職員打開冰櫃讓他探視遺體，工作人員本來拒絕，最後經不起折騰答應打開冰櫃讓他看一眼，豈料男子竟秒速爬入去冰櫃，緊緊抱住躺在冰櫃的女子遺體，眾人一度嚇到說不出話來，最後要出動保安才將男子帶走。他們原本以為男子是癡情丈夫，其後才知那位女先人是男子的情婦。

至於在工作上是否遇到靈異經驗?張孟傑則表示，做了這麼久並不認為有這個東西，做了壞事心裡有鬼，才會幻想這些事情。

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責任編輯：羅嘉欣

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