【東張西望】13歲女生被男同學強吻用下體「掂後面 」　父母控訴學校冷處理

▲ 父母控訴其13歲女兒被男同學強吻 攬腰、用下體「掂後面」。《東張西望》截圖

有家長日前向《東張西望》報料，指自己13歲女兒於天水圍一間中學內遭鄰班男同強吻、攬腰、用下體「掂後面」，不只一次在廁所、樓梯等地方對女童進行非禮。惟家長向學校反映l及報警處理，但卻遭學校指其女兒嚴重缺課，請家長督促女兒盡快返學。

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昨日（25日）TVB《東張西望》報道一宗13歲女學生上年8月起，在天水圍中學校園內遭男同學不只一次非禮。受害女學生父母潘生、潘太接受主持人吳幸美訪問，並播放女兒受害人錄音，潘媽媽憶述事件︰

我個女放學時，諗住去7樓搵老師攞功課，有個男同學跟住佢，點知個男仔攬住佢後面，跟住想拉佢入洗手間，然後一路拉扯佢隻手，佢一腳踢個男仔然後推開佢，跟住一直跑想走出學校。

潘太指女兒隨後見到學校社工，社工與她談了幾句，但因為女兒當時感到害羞及驚慌，不想被人知道此事，故未有透露事件。但當社工離開後，該男同學又繼續跟隨女兒。

直到女兒跑到學校門口，見到有其他家長，於是即刻裝作見到媽媽，並大叫：「媽媽，我喺呢度！」那名男同學才「閃走」，女兒立即急忙奔跑回家，一踏入家門，看到潘太便放聲大哭，潘太立即用手機錄低與女兒的對話：

（佢捉任你隻手？）係啊！佢捉住我！（佢拉你去第二個地方？）佢諗住拉我去第二個地方！（佢攬你耐唔耐？）耐呀！佢成日都咁做！（係唔係嚇親你？）係呀！佢嚇親我呀！我唔想返學呀！（乖，唔驚唔驚，媽咪喺到！唔驚！）

女兒更指男同學攬住她條腰，用那處（意指下體）碰到她後面，令她非常害怕。潘生潘太於是立即報警，由於事態嚴重，再由CID跟進。

錄口供當日，除了有警方在場，社署亦派出心理專家，潘生潘太就在房外透過視像目擊整個過程，潘先生指：

聽到我女講原來唔只淨係今次咁嚴重，之前都有幾次，一係樓梯、一係男廁、一係女廁，同一個男學生。

而男同學的行為還包括扮親吻、攬、摸屁股等；只要女兒一不留神，那名男同學就會趁機出手。最令潘生潘太父母震驚及心痛的是，懷疑非禮行為原來在去年5月已經發生。

▲ 事隔4個月後，潘先生再向警方了解案件進展，得到回覆是:「轉頭答你」，但最後卻不了了之。《東張西望》截圖

之後，潘生潘太到女兒就讀的中學，通知校方已經報警，卻反而被校方趕走，潘太指當時有一名男老師說校長「唔得閒，要等等」。20分鐘過後，有警察在學校前面與校長傾談，而警察更罵潘生潘太:

你兩個喺度做乜嘢啊！你哋返嚟學校做咩啊？走啦！仲唔走？

令到潘太感到非常害怕，在離開前向警察說：「我哋只係同校長講聲，又唔係做啲乜嘢！如果你哋唔滿意，我哋走囉。」一回到家中，潘太接到警方電話指控二人扮警察恐嚇學校。潘太回應說:

點扮啊？阿Sir，我去通知校長，校方都知道我哋係家長。佢（警方）叫我哋唔使再搵，我哋一陣會去學校。

▲ 校方向潘生發出「家長通知書」表示女兒嚴重缺課，在沒有特別理由情況下，有機會會留班。《東張西望》截圖

潘生潘太指自己沒有做出令人誤會的行為，明明自己是受害學生的父母卻被警方驅趕離開學校，對此不明不白及意想不到。事隔4個月後，潘先生再向警方了解案件進展，得到回覆是︰「轉頭答你」，但最後卻不了了之。

學校催促女生盡快上學

事件發生後，受害女學生一直以網課形式上堂，未有回校。潘先生指校方不停致電他，並找社工不停叫她女兒返學，但潘生說︰「犯罪人而家仲返緊學，學校又冇處理佢，唔係同一班，隔幾班，係同層。試過一次帶佢（女兒）返學，去到學校門口都嗌話要走，之後斷斷續續受到學校電話『騷擾』。」

直到上年年尾，校方發出「家長通知書」表示女兒嚴重缺課，在沒有特別理由情況下，有機會會留班，更指明「務須協助貴子弟認真改善其缺課問題」，令潘生感到氣憤:

你明知單嘢仲係CID嗰邊，又唔知進展點，你學校係咁迫我個女捉我個女話返學，我可以做到啲咩呢？

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責任編輯︰王明芳