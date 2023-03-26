【龍馬精神】成龍哽咽市場不再要武打演員　大哥慨嘆難找「第2個Jackie Chan」

▲ 成龍直言只要長得好看，市場不再需要真正會打的動作演員。

現年68歲的成龍是國際界武打巨星，曾勇闖荷里活打出一番新天地，全球無人不曉「Jackie Chan」，但原來當時星途並不是如此順利。

成龍近日為新片《龍馬精神》作宣傳，接受內地訪問時透露曾被外國人看不起。談及武打市場時，他一度哽咽現在市場不需要真正會打的動作演員，慨嘆年代不同了。

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▲ 《龍馬精神》

哽咽戥動作演員不值

訪問中，成龍對於動作演員愈來愈少，他坦承曾想找接班人，可惜時代不同了：「我也曾經想找第二個Jackie Chan，但非常難。市場不需要，你多好的功夫沒用， 現在要長得好看，不用你會打不用你會做戲，你站在那邊就行了。」

成龍戥動作演員不值，即使功夫多好也沒有用，一度哽咽說：「功夫很好的，有老闆找個大導演，用個5、6千萬給他拍戲嗎？不會。」

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成龍指，現在市場只要有名便成事，武打動作全部用替身上陣：「就是如此，所以現在（動作演員）為甚麼愈來愈少。」

他憶起8、90年代勇闖荷里活發展，曾被當地人看不起：「當人家看不起我的動作的時候，我不做了，我離開荷里活了，他們要一拳打一個人一槍開一個人，我說『啊！一拳打一個人，容易啊！我15拳打很難的。』拜拜荷里活，我走了。」

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負傷拒用替身

現擁有影壇超班大哥地位的成龍，直言要讓全世界知道，不是他要去荷里活，而是荷里活要他：「我一個中國人能做很多外國人做不了的東西。不是我要去好萊塢，今天是好萊塢要我。我用我自己堅持的精神繼續在亞洲拍戲，任何一個國家你講Jackie Chan，噢，From China。」

他開拍《龍馬精神》前一星期因受傷還要撐著拐杖，但他仍堅持親身上陣演出，有指他還打針強忍疼痛，謝絕替身。

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