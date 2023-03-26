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【廉政狙擊】胡定欣15分鐘盡騷超班演技　屠敏報仇大爆Seed 　

娛樂 12:59 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB劇《廉政狙擊》在昨晚（3月25日）播出大結局，結果做盡壞事的卓家一家一死三坐監、罪有應得；而為懲罰卓家誤走歪路的屠敏（胡定欣飾）亦被判入獄，觀眾大快人心之餘不無遺憾。

昨晚《廉政狙擊》最精彩絕對是胡定欣長達15分鐘的晒冷戲碼，立定決心與卓廷光（黃智賢飾）同歸於盡的她，與卓家困獸鬥之際一口氣將抑壓內心多年的抑鬱及憤怒終極爆發，當中涉及的情緒變化極為多元，而定欣全程演繹得遊刃有餘，演技直達神級。

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定欣演盡「情緒過山車」

屠敏先是一臉藐視的恐嚇卓廷光，一字一句兼冷眼吐出：「你哋卓家真係好喇，可以一家人玩團結，但唔知你哋四個入咗嚟，有幾多個可以出番去？」

面對卓廷光滿口自圓其說歪理，屠敏即激動地槍指卓太（羅霖飾）及卓日升（高鈞賢飾），並極速轉換於「陰森大笑」、「悲憤」及「暴怒」之間、聲嘶力竭、張牙舞爪質問卓廷光：「咁我依家咁樣嚇你，話唔會死人，你得唔得吖？」

定欣的演出可謂一秒之內演盡「情緒過山車」，比起一秒變臉更令人拍案叫絕，亦令劇中的復仇元素更添「爽」味。

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演技有層次

同一場口，屠敏面對以凡及從後趕來阻止的子峰（黃宗澤飾）亦明顯不同。面對以凡，屠敏的激動屬於「痛心疾首」而非暴怒型；面對子峰，屠敏的激動屬於「絕望」但又帶著託付意味。

定欣最亮眼的演出，除了是眼見廷光向靈位逐個叩響頭時的「漸進式悲憤」情緒外，當其向子峰激動地咆哮道：「我要佢還番個屋企畀我！」

最後被脅持的定欣，又演到一份軟弱，果然是視后。

悲喜交集勁好戲

眼淚竟能隨著對白及角色情緒的演變慢慢增量，最後更明顯「奪眼橫飛」，單看照片都能感受到當中的感染力。

最後屠敏入獄，與母親群姐（黎燕珊飾）獄中深情對話，胡定欣演繹出悲喜交集笑容，十分好戲，不愧為視后。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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