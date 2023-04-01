【甲狀腺】16歲女生手抖心悸證患甲亢 揭每晚飲蔘茶提神備考過度進補惹禍

▲ 6歲女早晚喝1種飲品，出現手震、心悸，確診甲狀腺亢進。（iStock圖片，非當事人）

甲狀腺對於調節身體代謝很重要，而甲狀腺也很容易被周邊的環境或情緒很容易影響到。台灣一名16歲的女生有手抖、心悸等問題，求診後證實是甲狀腺亢進。醫生指她體形比較瘦，而且面臨考試壓力，父母過去半年每天早晚都會為她準備一杯蔘茶，因為過度補充不合宜的補品，誘發免疫反應錯亂，而變成亢進。

台灣外科醫生、現為敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在facebook專頁分享個案，指該名16歲女生因手抖、心悸等問題求診，經過病情問詢後，知噁道父母過去半年每天早晚為她準備一杯蔘茶，估計因過度進補而導致甲狀腺亢進。他建議女生先停止喝蔘茶，搭配類固醇治療並調整作息。

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甲狀腺機能亢進症，即俗稱「甲亢」是甚麽病？陳榮堅醫生舉例解釋，即人體體内的細胞，認為自己的甲狀腺是壞人要攻擊它，而引起發炎反應，這時候會釋放大量的甲狀腺素，然後慢慢的腫大讓功能變強。

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甲狀腺亢進要開刀嗎？陳醫生則指，如果藥物無法改善時，經醫生評估後是可以考慮手術，但其實手術並非主要治療治療甲狀腺亢進的方式。他指，以前醫學還沒那麼發達時，會一有甲狀腺亢進腫大就去開刀，以為切掉就會變好。但事實並非如此，因為甲狀腺被攻擊到一段時間後，雖然越腫越大，但裡面正常的甲狀腺細胞都被殺光了，已經沒辦法好好分泌甲狀腺素，剩下的都是假的軀體，所以時間久了之後，反而會變成甲狀腺低下，功能變很差，所以不是一有甲狀腺亢進，腫起來就先考慮開刀。

另外根據港安醫院資料顯示，不少人「食極唔肥」，要小心可能是甲狀腺機能亢進症所致。甲亢患者以年輕女士，由於為主，她們對於體重下降往往是高興多於關注，以致容易忽視病患來襲，惟甲亢其實可引起心臟衰竭、上眼影響視力等嚴重後遺症。

甲狀腺是一個位於頸部分泌甲狀腺素的器官，呈蝴蝶狀，位於喉核的下方，其分泌的甲狀腺素控制身體的新陳代謝。當甲狀腺分泌過多時，便會引起甲亢。

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責任編輯：羅嘉欣