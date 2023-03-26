【糖的陷阱】9大皮膚問題元兇是高糖引致 醫生：戒糖是自己做醫美

糖是皮膚問題最大的敵人！台灣有醫生表示，從皮膚能可以察覺到的高糖和高胰島素對皮膚的9大傷害，包括皺紋、痘痘、老人斑或是浮腫等，但患者在戒糖後能恢復到年輕時的皮膚，或是比年輕時更好的皮膚，直言「戒糖是自己替自己動醫美手術。」

家醫科醫師李思賢在個人facebook上列舉9種可從皮膚察覺到的高糖和高胰島素傷害，包括皺紋、痘痘、多油、老人斑、妊娠紋、贅疣、落髮、癢疹及浮腫。

很多患者在戒糖後也恢復到年輕時的皮膚，甚至比年輕時更好，還有人連老人斑都退掉了（手上或是臉上）。

李思賢最後在回覆網民查詢時更表示，「戒糖是自己替自己動醫美手術」。

最新影片推介：

美國研究：高糖可令肝癌風險增78%

糖分對身體的危害多多，腫瘤科醫生莫樹錦在《經濟日報》的專欄引述美國一項研究，「NUTRITION 2022」大會經過18年跟進90,504位年屆50至79歲的女士的研究，結果是其中約7%被研究的人士，每天飲用一次或以上含糖飲料（Sugar-sweetened Beverages），一次是指約12安士的汽水或果汁，相對比較另一群組每月三次或以下，患上肝癌的風險比率（Hazard Ratio）是1.78倍，亦是代表把患肝癌危機增加78%。

莫樹錦醫生更在專欄中表示，自己多年前已停止飲用含糖飲料，改飲有氣礦泉水，即使飲咖啡和茶都不加糖。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣