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【糖的陷阱】9大皮膚問題元兇是高糖引致 醫生：戒糖是自己做醫美

健康 13:43 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

糖是皮膚問題最大的敵人！台灣有醫生表示，從皮膚能可以察覺到的高糖和高胰島素對皮膚的9大傷害，包括皺紋、痘痘、老人斑或是浮腫等，但患者在戒糖後能恢復到年輕時的皮膚，或是比年輕時更好的皮膚，直言「戒糖是自己替自己動醫美手術。」

家醫科醫師李思賢在個人facebook上列舉9種可從皮膚察覺到的高糖和高胰島素傷害，包括皺紋、痘痘、多油、老人斑、妊娠紋、贅疣、落髮、癢疹及浮腫。

很多患者在戒糖後也恢復到年輕時的皮膚，甚至比年輕時更好，還有人連老人斑都退掉了（手上或是臉上）。

李思賢最後在回覆網民查詢時更表示，「戒糖是自己替自己動醫美手術」。

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美國研究：高糖可令肝癌風險增78%

糖分對身體的危害多多，腫瘤科醫生莫樹錦在《經濟日報》的專欄引述美國一項研究，「NUTRITION 2022」大會經過18年跟進90,504位年屆50至79歲的女士的研究，結果是其中約7%被研究的人士，每天飲用一次或以上含糖飲料（Sugar-sweetened Beverages），一次是指約12安士的汽水或果汁，相對比較另一群組每月三次或以下，患上肝癌的風險比率（Hazard Ratio）是1.78倍，亦是代表把患肝癌危機增加78%。

莫樹錦醫生更在專欄中表示，自己多年前已停止飲用含糖飲料，改飲有氣礦泉水，即使飲咖啡和茶都不加糖。

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責任編輯：羅嘉欣

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