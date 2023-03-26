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【KO脂肪肝】6旬婦患脂肪肝少吃1種食物　勁減10公斤症狀全消失

保健美顏 13:15 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名60多歲的婆婆因減少吃水果後，脂肪肝完全消失。（錢政弘 胃腸肝膽科醫師fb圖片）

脂肪肝在港漸見普遍，據統計，本港約有100萬人患脂肪肝，而脂肪肝更有機會演變成肝癌，後果嚴重。台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘醫生分享個案，一名患有中度脂肪肝的6旬婆婆，日前去檢查肝臟時，被發現一切回復正常，一年更減去10公斤，婆婆分享其成功秘訣在於少吃一種食物。

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【湊得輕鬆啲】解救小朋友便秘困擾　腸道益生菌乳果糖助排便

胃腸肝膽科醫師錢政弘在其facebook專頁分享指，一名60多歲的婆婆去年檢查時，體重達66公斤，患有長期高血壓和中度脂肪肝。她一直都有健走的習慣，但對於瘦身似乎沒大作用，且血糖仍慢慢上升。

婆婆原本愛吃水果，當得知水果的糖分相當高後，她決定減少水果攝取量，例如鳳梨、葡萄、芒果、西瓜等，果然開始瘦下來，體重一度減至51公斤，近期才回升至56公斤；而丈夫也一起改變飲食習慣，從80公斤減到60多公斤。

錢政弘不禁驚嘆，台灣的水果香甜又多汁，確實好吃到讓人難以控制，「想找到比較不甜的都很難」。若想減磅的話，可以將水果視為甜品，跟蛋糕同級別，只要謹慎攝取就能成功減磅。

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責任編輯︰羅嘉欣

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