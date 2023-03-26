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【復常之路】江玉歡憂旅行團行程欠統籌　李梓敬︰「粗放式入境團」立食飯盒損害香港形象

社會 21:15 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

江玉歡憂旅行畾行程欠統籌，加劇交通景點擠塞影響旅客觀感。（江玉歡社交專頁圖片）

社會復常，旅客陸續重臨本港，昔日劣質旅行團問題漸浮現，新民黨立法會議員李梓敬直言，「粗放式入境團」立食飯盒，弊大於利，更甚有報道指每餐都食白粥和饅頭，嚴重損害香港整體形象。選委界立法會議員江玉歡關注，旅行團行程的監管問題，擔心將來數量日益增加的時候，加劇景點擠塞，交通擠塞及安全隱憂，呼籲政府加倍疏導交通及景點，以免旅客產生不良的觀感。

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江玉歡今（26日）在社交專頁指，曾瀏覽內地社交軟件「小紅書」上的香港一天遊行程，大部分一天團的景點都十分相近，稱由於多數行程在數小時內前往相同的數個景點，難免出現景點擠塞。她昨天和今天在尖沙咀視察，見到很多旅遊車，停泊在文化中心門口、星光大道旁等，形成旅遊車龍，造成交通擠塞，更指行程安排緊密，曾目擊旅遊巴司機大膽切綫，以加快進度。

她今早9時到達黃大仙廟視察，說當時下著雨，已有數個旅行團到達，有遊客站在門外行人通道等候進入廟宇，她憂慮黃大仙廟作為香港的著名景點，若每一個訪港旅行團都參觀黃大仙廟，本地的景點及行程沒有統籌，會令景點變得擠擁，對遊客造成不良體驗。

江稱旅遊業固然對香港重要，港人亦歡迎旅客，但對於短時間內旅行團數量急速膨脹，呼籲政府加倍疏導交通及景點，免得旅客有不良的體驗。

李梓敬︰內地應優先考慮「優質誠信遊紅名單」旅行社作為接待社從根源解決「粗放式入境團」

李梓敬建議，​​​​​​​內地應優先考慮「優質誠信遊紅名單」旅行社作為接待社。(李梓敬fb圖片)

李梓敬認為，價錢並非斷定服務質素的關鍵，反而是本地接待旅行社心態仍然停留在昔日「粗放式」運作，不講求服務水準，不在乎社會反應和不擇手段劏客。

李梓敬指出，內地旅遊當局和香港旅遊業議會備有「優質誠信遊紅名單」，該批旅行社承諾提供有品質的旅行團，拒接零負團費旅行團。他促請當局同內地商討，內地去香港的旅行團，原則上需要內地當局批准，內地應優先考慮「優質誠信遊紅名單」旅行社作為接待社，從根源解決本港劣質旅行社帶來欠缺品質的「粗放式入境團」，解決劏客問題，並且避免香港社區居民，承受過大的滋擾壓力。

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責任編輯：陳麗娜

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