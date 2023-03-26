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【遊行】都會駅業主委員會今舉行集會遊行反區內填海　成疫後首個遊行

社會 13:09 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

反對將軍澳132區填海遊行。（梁偉榮攝）

都會駅業主委員會今（26日）發起區內遊行及集會，反對在將軍澳132區填海和興建厭惡性設施，成疫情後首個成功舉行的人遊行。集會遊行有約半百人參加，亦有市民沒有領取及配戴號碼牌走入集會範圍被警方發現及要求離開，有參與者指不擔心觸犯國安法，亦認為警方多項要求合理，希望透過遊行讓政府知道居民對132區發展的看法，惟希望之後遊行可取消人數限制。

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集會今早11時在調景嶺體育館外的南面公園舉行，多名警員在現場及附近巡視，現場有用橙帶及雪糕筒畫出集會範圍，並有糾察隊察向參與者派掛頸號碼牌作辨識。惟期間有沒配戴號碼牌的市民走入集會範圍，被警方發現及要求離開，記者向其查詢沒配戴號碼牌的原因，其僅指「只係黎睇下」。另外亦有部分記者走進集會範圍採訪，警方提醒主辦方有責任確保只有掛牌者才可進入遊行範圍，主辦方便廣播要求傳媒到橙線外，指否則遊行或要中止。

遊行於近11時半起步，主辦方沿途拉線分隔參加者及市民，參與者亦舉起「反對將軍澳再填海」、「不要水泥廠、不要垃圾處理廠」等橫額，沿途亦高呼「我要清新空氣」「我要健康生活」及「反對六項厭惡行設施」等口號，至約12時半到達終點將軍澳南梯台，並再舉行集會。

是次遊行人數上限為100人，參與者須佩戴印有編號的掛頸卡牌作辨識，同時要遵守《禁蒙面法》，而主辦方沿途也須拉線分隔參加者及市民，確保不會有人中途加入，並須確保不會有「不利國安」的行為。

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記者：黃小冰

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請願示威 一國兩制 國安法 調景嶺 禁蒙面法 疫情 都會駅 都會駅 Metro Town 填海 遊行集會

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