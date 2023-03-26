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【5G技術】和記港口信託引進5G技術　為全港首個應用5G的碼頭

社會 13:04 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

和記港口信託於香港營運的貨櫃碼頭引進5G技術。（和記港口信託提供）

和記港口信託今日（26日）宣佈，於香港營運的貨櫃碼頭引進5G技術，成為香港首個應用5G的貨櫃碼頭。和記港口信託與3香港合作，於旗下碼頭設置5個5G基站，啟動了超高速、低延遲及大規模機器通訊，代表著更強遙距執行能力、更多連接設備，以及實現虛擬專用實時網絡的可能性。

和記港口信託正進行三項先導項目，包括於2022年底起透過建立安全可靠的5G通訊網絡，以遙距操作輪胎式龍門架吊機，及在碼頭閘口安裝人工智能入侵檢測閉路電視以加強保安，並在今年第二季度於岸邊吊機安裝閉路電視系統，用於監控泊位交通和船舶營運。該項目預計可降低營運成本，提高準確度、安全績效及營運效率，並在通訊事務管理局辦公室「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」的資助下開展。

和記港口信託行政總裁周彥邦表示，作為業內運用5G技術的先驅，和記港口信託充分意識到5G作為更大自動化和數碼化的應用潛力，同時很高興看到先導項目投入營運。展望未來，和記港口信託會將5G技術納入港口發展規劃，包括運用人工智能、物聯網、區塊鏈和機器學習等新 興技術，從貨櫃場的無人駕駛開始以至工作場所的視頻分析，全面提高安全和營運效率，以實現成為智能港口的目標。

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責任編輯：吳穎嵛

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