【器官捐贈】等候器官移植人數近3,000名　盧寵茂倡中港器官移植機制恆常化

▲ 香港器官移植學會時隔3年首次復辦器官受贈者感恩大會，有近300名器官受贈者及其家人、醫護人員出席（曾耀輝攝）

根據醫管局數據顯示，目前已有近3,000名病人正等候器官移植，而器官捐贈不但能拯救病人的生命，還能保留其家庭的完整性。香港移植學會今日（26日）舉辦 2019-2022 器官受贈者感恩大會「疫境器官捐贈 大愛無疆」，有近300多名器官受贈者及其家人、醫護人員出席，向捐贈者及其家人致謝。醫務衛生局局長盧寵茂致辭時表示，十分感恩前線醫護人員及器官捐贈者，器官捐贈意義遠超於金錢，他舉出本港一名4個月大女嬰芷希，於去年年底獲內地一名腦幹死亡的幼童捐贈心臟，並成功移植的個案，冀望中港器官移植機制能恆常化。

盧寵茂表示，現時本港器官捐贈名冊中有35萬名登記者，但他認為，按本港700萬人口比例，登記人數仍有很高的提升空間。根據醫管局數據所示，去年遺體捐贈者有29名，而活體捐贈者有23名，兩項數據均較前一年下跌。

盧續指，本港去年一名4個月大的女嬰芷希，獲贈内地一名腦幹死亡的幼童心臟，並成功移植，過程涉及多個部門，包括國家衞生健康委員會及海關總署等，認為內地器官捐贈及移植已達國際水準，絕對可與本港接軌。

盧寵茂本月曾到訪北京，與中國器官移植基金交流，並商討與内地建立恆常化的器官移植機制，他認為過去10年内地的器官捐贈發展迅速，有很大的發展空間，可幫助本港等候器官的病人。他又稱，中港有各自的分配機制，目前考慮第二層分配機制，當有當器官移植輪候系統有捐贈的器官在當地找不到適合的輪候者作配對，就可以跨境捐贈。他希望相關措施可盡快落實，醫管局正與國家的器官分配共享計算機中心討論整個機制的運作與安排，有進一步消息便會宣布。

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香港移植學會會長馬錦文表示，過去3年器官捐贈數字較往年下降，但相信現在是個好時機，全面檢視現時移植服務，以提升本港的器官捐贈率，如加强醫護培訓，增加識別潛在捐贈者及引入新科技提升捐贈器官的使用率等。

器官捐贈者女兒方小姐出席時分享她爸爸的故事，憶述某日清晨5時發現爸爸呼呼有異樣，送到急症室後醫生發現爸爸頸部2條主要動脈塞了，並即時做通血管手術，再送到深切治療部。翌日早上爸爸已出現腦壞死，同日下午被證實腦幹死亡。

由於方小姐與爸爸關係親近，知道爸爸喜歡幫助別人，如果爸爸的器官仍留在世上，自己可能會在某處重遇他。經過一家人商議後，決定捐出爸爸的全部器官，而最終捐了肝臟、2個腎臟和2個眼角膜，救了5個病人及其家庭。方小姐指，雖然在短時間內失去家人非常難過，但她呼籲其他人在同樣情況下仍能遺愛人間，捐出家人亿器官，拯救其他器官衰竭的病人。

器官捐贈聯絡主任鄧婉儀指，由於疫情期間面前防疫政府不斷更新，需要更花時間安排恩恤探討及使用電話視像通話，使家屬保持了解病人情況，即使工作上經常面對死亡，但她又指，看到器官衰竭的病人得到器官移植，並恢復健康和正常生活，便是她工作的原動力。

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記者：李芷玲