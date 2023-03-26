【隱形戰隊】劉佩玥劉穎鏇「黑白雙劉」勁有型　Tiffany揭鏡頭背後辛酸【有片】

▲ 《隱形戰隊》

由文偉鴻（Jazz）監製的TVB劇《隱形戰隊》，前晚（3月24日）晚播出「黑白雙劉」Shadow（劉佩玥飾）及邢風（劉穎鏇飾）直搗虎穴救出被拐少女、兼與壞人激烈槍戰一幕。

劉佩玥（Moon）與劉穎鏇（Tiffany）此幕的演出獲好評，當中網民留言包括：「槍戰好有電影感，音效、配樂出色」、「最後嗰四分鐘我Loop咗三、四次」、「超水準電視劇」、「Tiffany型到核爆」、「Tiffany打女形象近年少見，集靚女、健康、陽光於一身」、「Tiffany可塑性高」、「劉佩玥揸槍型」。

劉佩玥劉穎鏇頻NG

不過談到相關場口，Tiffany透露其實相當難怕，她與劉佩玥更因而喪吃NG：「我自己好鍾意呢場戲，之前打戲好少Part女仔，我覺得個感覺好得意，好有女強人感覺。」

她透露這場戲有兩大挑戰：「除咗開槍唔好眨眼，有一Part我同Moon喺貨櫃度每人一邊喺度開槍，有個Moment我因為冇晒子彈，我要喺佢背脊度攞彈匧去Reload番我支搶。」

Tiffany續指：「其實嗰個動作係要連貫住咁做，因為佢係一個Wide Shot，嗰個Take拍咗好多好多次，仲要顧埋唔眨眼同面部表情，所以真係好難。我知道好多人都話好期待星期一嘅後續發展，雖然我自己有份拍，但我都一樣期待。」

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