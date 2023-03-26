【好青年荼毒室】哲學界KOL鹽叔承認瞞婚偷食女粉絲　博士生畢業曾與天后鄭秀文出歌

▲ 「好青年荼毒室」KOL鹽叔承認瞞婚兼偷食女粉絲。

早前與天后鄭秀文合作出歌《愛是…2.0》的YouTube頻道「好青年荼毒室」哲學界KOL，其中一位成員鹽叔（楊俊賢），近日在通訊群組承認自己一直隱瞞已婚，外遇搭上一名女「室友」（好青年荼毒室粉絲），欺騙對方感情。

鹽叔在通訊群組自爆出軌偷食女粉絲，發表聲明承認做成很大的傷害：「我之前隱瞞結咗婚嘅事實，同咗一個喺活動中識嘅女仔一齊，甚至當個女仔有懷疑時，仲繼續欺騙佢，對佢做成好大嘅傷害，傷害得佢好深。」

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他坦承自私又軟弱，利用別人對他的信任：「我自私、我軟弱、我利用咗佢對人嘅信任。我好內疚，但我知再內疚都冇用，因為對佢嘅傷害已造成。」鹽叔還自揭受害者不只一個：「我傷害嘅唔止係呢個女仔，仲有我嘅屋企人，我亦都傷得佢哋好深。我一個人嘅錯，傷害咗身邊好多好多人。」

他「自首」不為求大家原諒，是因為他視群組內的支持者為真心重視的朋友：「大家唔鍾意我係我deserve嘅。我可以做嘅，係我承諾會真心做好自己，唔會再犯呢個錯，唔會再傷害人。同時我會即時停止喺荼毒室嘅活動。」

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停止所有活動

「好青年荼毒室」亦發聲明，指力勸鹽叔坦誠認錯及承擔責任，鹽叔已停止於荼毒室的所有活動：

我們力勸鹽叔坦誠認錯及承擔責任，而鹽叔日前於會員 Discord 交代事件並道歉，並立即停止於荼毒室的所有活動。我們明白他道歉和停止活動並不能解決任何事情，但仍希望可以盡量有一個交代。鹽叔利用了其公眾人物的身分和室友的信任，欺騙了受害室友的感情。作為多年來合作的伙伴和朋友，我們不能接受。我們亦知道眾多室友早已把荼毒室當成朋友，相信與我們同樣地難受和痛心。

同時網上流傳疑似鹽叔向女事主攤牌的對話截圖，被儲存作「鹽」的人在對話中多次強調自己真誠，又表明可發億個毒誓，又自稱相信對方絕非為了報復。

鹽叔原定昨日（3月25日）出席的舞台劇演後座談會，因感情糾紛缺席，主辦方臨時換人。

最新影片推介：

倫敦國王學院博士生

現年39歲的鹽叔（楊俊賢），於中文大學哲學系畢業，其後繼續在倫敦國王學院進修以博士畢業。

早前有份參與另一YouTube頻道「試當真」的綜藝單元，扮演《今際之國的闖關者》之九頭龍和苣屋。

▲ 兩度參與另一YouTube頻道「試當真」演出。

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