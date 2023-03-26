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【理想老婆】男人首選最想娶的女人職業　第二名空姐第一名被讚收入高有氣質

親子 14:29 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

不少男士及長輩認為做老師的女生有氣質，收入又穩定。（《I SWIM》劇照）

每個男人的擇偶條件不一，但不少男人都著重外表與氣質，近日台灣一名有過百萬人訂閱的YouTuber對於「男生最想娶的職業」作出調查，發現男人最想娶的不是空姐，也不是護士，竟然是這份職業，結果引起大批網民熱烈討論。

一名女網民在Dcard討論區上，轉貼YouTuber「77老大」的「男生最想娶職業TOP8」影片，並指出第一名是老師，因為除了收入穩定，還有長假期，且為人師表氣質好。而該名做教師的女網民也表示，當她認識異性時，對方得知她的職業是老師，都會覺得她有耐性、喜歡小朋友。

甚至會因為妳是老師，所以對妳的言談跟態度拘謹起來。

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不過她表示，其實她私下也經常與朋友開玩笑，她亦跟一般人一樣都會宅在家中。她又詢問過行外朋友，老師這份職業的確受到不少長輩歡迎，會覺得這名女生很乖巧，收入穩定。但她強調，職業不是斷定一個人的價值，兩人相處最重要合得來。

該項調查經1,786人投票後，結果如下︰

8. 女警
7. 護理師/營養師
6. 造型師/髮型師
5. 公務員
4. 辦公室OL
3. 室内設計師
2. 空姐
1. 老師

貼文引來大批網民回應，「感覺老師是長輩比較喜歡」、「因為又能賺錢、又能接送教小孩、還有時間做家事吧」，但有網民卻不太喜歡對象是老師，認為老師私下都喜歡管束。

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責任編輯︰王明芳

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