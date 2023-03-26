【恐怖獎品】攤位遊戲贏玩具熊放睡房3個月　女生驚見熊仔鼻藏攝錄鏡頭

▲ 永州市一名女子驚現攤位遊戲贏回來的玩具熊內藏偷拍鏡頭。(微博圖片)

今時今日的攝錄鏡頭愈來愈隱蔽，要發現真的不容易。一名女生日前玩攤位遊戲時贏取了一隻樣子可愛的玩具熊，如常帶回家並放在睡方，3個月個後侄女拿起小熊玩時，卻發現玩具熊一直冒著詭異的紅光，拆開驚現熊仔棉花內竟藏著一個迷你的攝錄鏡頭。

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想起也心寒

綜合內地媒體報導，內地湖南省永州市一名20歲的女生，在新春期間於當地西洲公園內的擺地攤位遊戲上贏得一隻玩具熊，於是帶回家後隨手放在睡房內3個月，直到日前侄女玩玩具熊時，才發現玩具熊的鼻子一直閃紅光，女生用較剪拆開玩具熊，才發現裡面藏著微型攝錄鏡頭。

女生憶述事件時指，幸而玩具熊一直面向著天花板，沒有擺在換衫的地方，想起也覺得特別恐怖，現時她已將攝錄鏡頭扔掉。

注意4點防被偷拍

不少網民看到報道後直指事件「好可怕」，希望當事人「馬上報警，也馬上去抓這個擺攤攤主侵犯私隱」，又認為「如果有些小孩子不為意放錯位置後果不堪設想，為什麼有些人總動歪腦筋的？」、「看見『熊在發光』那句雞皮疙瘩起來了」。

資深私家偵探張大偉曾回覆TOPick記者時指出，偷拍用具更日新月異，要慎防被偷拍亦不容易，但大家也可以注意4點，以防被偷拍：

1. 試身時，留意衣架、螺絲口等有否隱藏鏡頭

2. 海報、鏡背後有否隱藏電綫

3. 黑色天花板最易藏鏡頭

4. 時刻提高警覺

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責任編輯︰王明芳