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謝安琪鄧麗欣洪嘉豪呼籲節約能源　盼大眾為未來保護環境

娛樂 13:51 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

世界自然基金會香港分會 （WWF）的「地球一小時2023」於昨晚（3月24日）舉行，所有參與的企業、機構、學校及個人晚上8時30分起關掉非必要的燈及電器一小時，以示對氣候危機及生物多樣性急劇消失的關注。
 
「地球一小時」是世界自然基金會舉辦的全球最大型環保行動，希望透過此行動呼籲大眾和社會各界立即行動，一齊減少碳排放，守護生態環境，為可持續發展出一分力。

「地球一小時2023」活動大使鄧麗欣、謝安琪、洪嘉豪。（左起）

分享環保小貼士
 
今年，全港有近4,000間公司、機構及大廈參與本年度的熄燈活動；3位著名藝人兼「地球一小時2023」活動大使謝安琪、鄧麗欣、洪嘉豪，以及童星黃梓樂；兩位國際人氣IP角色兼WWF Go Green萌友 LINE FRIENDS BROWN和CONY亦現身支持。
 
活動開始前，童星黃梓樂聯同WWF Go Green萌友 LINE FRIENDS的BROWN和CONY以說故事形式向大眾傳遞環保的重要性。

活動大使謝安琪、鄧麗欣和洪嘉豪分享從「衣、食、住、行」各方面改變日常生活習慣的小貼士及保育濕地的重要性，更與現場觀眾進行環保主題的互動小遊戲；熄燈後，多位更與兒童合唱團「星星遊學園」一同演唱經典兒歌《小時候》，為活動畫上完美句號。

撰文 : TOPick柴犬出動

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