【隱形戰隊】「腦力Big Boss」匡勝天登場　陳展鵬不怕演奸角嚇親女兒

▲ 《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》在開播以來激戰連連，除動作場面大激鬥，劇集還加插「腦力戰」，而《隱形戰隊》重要的「腦力擔當」為陳展鵬。

由於是次是陳展鵬相隔十年再演奸角，網民均表示期待，自劇集播出以來一直在各大討論區留言：「到底陳展鵬幾時先出場？」、「陳展鵬今次應該好有發揮」、「最鍾意睇陳展鵬做奸角」、「比主角更帥的壞人」。

而陳展鵬飾演的奸角匡勝天將於周二（3月28日）《隱形戰隊》第17集登場，而且登場形式更是相當矚目驚心。

「腦力Big Boss」氣場勁

能夠操控人性、洞悉人心的心理專家匡勝天，被譽為「隱形戰隊」最強敵人，其實早於劇集播出前的預熱宣傳片，陳展鵬憑幾個眼神及對白，已完美示範了「腦力Big Boss」應有氣場。

今日（3月26日）《隱形戰隊》官方社交網再度釋出以陳展鵬角色做主打的預熱預告片。一開始匡勝天坐在監倉的會客室中，霸氣十足的向Ocean（馬國明飾）、寶寶（唐詩詠飾）及女女（林子善飾）下馬威：「我對查案冇乜興趣，不如講吓我有興趣嘅嘢。」

連把聲都好有戲

一開始即佔盡上風的匡勝天，之後「松明」上身施展驚人讀心術，一邊托著下巴、一邊以冷靜陰沉眼神說話，其間不時露出極自信微笑，匡勝天說：「頭先三位入嚟嘅時候，我聽到三種唔同嘅腳步聲。」

之後匡勝天厲眼掃向女女，並繼續說：「呢位阿Sir，冇咗隻腳都可以做警察嘅咩？不如等我估吓你左腳有事定右腳有事。」

語畢匡勝天指著女女，繼續氣定神閒並以挑機Tone緩緩說出：「左腳！」被說中痛處的女女即時表現驚恐…最後匡勝天拋出一句：「凡事都有代價嘅，想要得到我嘅幫助，就要照我說話做事」，語畢更慢慢流露出陰險奸笑，讓人不寒而慄。

短短45秒的預熱宣傳片，由於鏡頭角度及拍出來的光線等均甚有電影感，加上展鵬手到拿來的層次感奸險演出，令整條宣傳片有張力之餘亦充斥戲味，令人更期待展鵬出場時與隱形戰隊的火花。

問到演奸角怕否嚇親女兒小豬比，展鵬笑謂：「之前我拍動作戲，小豬比見到會問：『爸爸，點解你會咁打嘅？』，咁都會同佢講係假嘅，就好似故仔書入面啲角色咁，爸爸嘅工作就係去演繹唔同嘅角色，咁佢會了解到爸爸嘅角色唔係真實嘅我。你問我作為專業演員，絕對需要敬業樂業，點樣保持水準先係我最關注嘅事。」

最新影片推介：