【實體開放日】皇仁書院疫後首度復辦開放日　舊生製160周年校慶紅棉菊花茶憶校園點滴

▲ （前排左二）閣樓釀造聯合創辦人吳嘉俊。（前排左三）皇仁舊生會名譽司庫陳昌德。（前排右二）皇仁書院學生會會長羅天佑。（前排右一）皇仁書院JA青年創業體驗計劃學生公司Pung!公司秘書秦旭希。（陳國峰攝）

皇仁書院將於周五（31日）及周六（下月1日）疫後首度復辦開放日，本年的主題為Odyssey（旅程），期望展現皇仁光輝的一面，當日計劃限定推出由舊生為創校160周年獨創的有氣紅棉菊花茶，亦會售賣由學生設計的手雕麻雀T恤，推廣傳統文化，更設有互動攤位及音樂表演等。

▲ 有氣紅棉菊花茶及手工雕刻麻雀T恤。（陳國峰攝）

適逢皇仁書院成立160周年，由舊生創立的手工精品汽水品牌閣樓釀造，將於開放日限定推出獨創有氣紅棉菊花茶，1罐定價為28元，1次購買6罐則只需160元。皇仁舊生兼閣樓釀造聯合創辦人吳嘉俊指，產品形象化了有關皇仁生共同回憶的木棉樹，形容為「三至四月為木棉開花的季節，學生會因下雨而不能踢足球，或是患有鼻敏感」，象徵學校「160年的氣味」。他亦指，花茶以菊花及木綿花調制而成，經草本提純後呈淺黃色，喝後有回甘的味道。皇仁舊生會名譽司庫陳昌德表示，當日預計發售數千罐，會視乎反應而定，但指暫時未有計劃公開發售。

皇仁學生兼JA青年創業體驗計劃學生公司Pung！公司秘書秦旭希指，期望藉自家設計的手工雕刻麻雀T恤，令大眾關注這個夕陽工業及非物質文化遺產，更指公司名Pung！以麻雀術語「碰」而命名。他亦表示，T恤背面印有「香港」兩字，是由金發麻雀的何秀媚題字，更形容「希望身穿T恤的人，背負起推廣傳統文化的責任」。手雕麻雀T恤定價為130元，一併購買全套大三元，包括「紅中」、「發財」及「白板」，則需330元。

皇仁學生會會長羅天佑指，開放日主題由學生一人一票選出，定為Odyssey（旅程），象徵把握當下，展現皇仁光輝的一面，亦期望連結舊生及家長，回饋母校，服務社會，亦指校方未有干預音樂表演的曲目選擇。他又指，當日設有互動攤位，包括有校內歷史最悠久的童軍團在草地紥架及煮食，供來賓一試他們的手藝；亦設天文攤位，介紹天文歷史及知識，同時供參觀者試用天文望遠鏡；又設「小小發明家」攤位，以3D打印技術為題，讓小學生介紹他們的作品，以訓練說話能力及團隊合作能力；更會開放「皇者仁風校史館」，館內收藏創校以內4千多件珍貴文物，近期則有「皇仁書院160周年特別展覽」，反映學校發展。

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記者：梁凱婷