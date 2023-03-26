【搵鬼做情人】王敏德親揭抗拒王麗嘉貼性感照原因　馬詩慧笑指丈夫傳統又麻煩【多圖】

▲ 王敏德親揭抗拒二女王麗嘉貼性感照原因。

王敏德與名模馬詩慧的二女王麗嘉（Irisa）盡得父母優良基因，身高5呎11吋，擁有模特兒身形。一向「鬼妹仔」性格的王麗嘉，從不介意在社交平台上載衣著疏爽的性感照，展現青春活力。

爸爸王敏德近日在TVB節目中，親揭抗拒對女兒分享性感照片的睇法，直言：「有啲嘢男人先會明。」

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抗拒女兒貼性感照原因

王敏德與太太馬詩慧近日現身TVB節目《搵鬼做情人》，大談及對女兒分享性感照片的睇法。他直言女兒有些照片太過性感，他明白現今文化和社交平台的競爭，認為需要透過上載照片來推廣自己。

不過馬詩慧則不認同，不覺得女兒是跟別人競爭，而是單純自己分享。有些照片更由她為女兒負責操刀，包括於峇里島拍攝的全裸出浴照。

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作為男人的王敏德，深明男士觀看這些性感照的眼光和想法：「有啲嘢男人先會明，男人會知道男人望乜嘢。當呢個係你個女時，你會覺得唔太好，對爸爸嚟講係咁。有啲朋友會話『我睇你個女』、『Oh my god！係你個女，我記得佢嗰時好細個』，我會話『係呀，唔好幻想落去，你依家望乜嘢』。」

王敏德直言已沒有再跟女兒談論有關話題，認為「大個啦，應該要知道自己做緊乜嘢」。

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嚇走女兒男友

王敏德還透露曾經嚇走過Irisa其中一任男朋友，他問對方父母喜不喜歡其女兒，該男生直接指從沒帶過Irisa給父母認識，即時令到王敏德怒氣衝天：「點解要收埋我個女？咁對我個女好唔尊重，你可以好自由咁嚟我屋企，但調轉又唔得。」

女兒晚飯後回家哭成淚人，他估計兩人已分手。擁有混血血統的王敏德雖然看似鬼佬性格，但馬詩慧笑指丈夫其實思想傳統又麻煩。

▲ （Instagram圖片）

全裸照挑戰父親底線

2019年5月，Irisa往峇里島旅行時，上載一張全裸出浴照，大晒火辣蜜桃臀，引來爸爸王敏德不滿，令他直接質問「使唔使咁？」，最後要刪相擺平事件。

去年12月，她與胞姐王曼喜到泰國旅行，再次晒出全祼出浴照挑戰爸爸底線，不過巧妙以霧氣遮兩點、門柄遮臀部，既可展示健康性感身段而不太過火。

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