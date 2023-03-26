【財爺網誌】陳茂波︰有家族辦公室已決定落戶香港　將有利本港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心

▲ 陳茂波相信，吸引更多家族辦公室落戶香港，將有利於將香港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心。(財政司司長網誌圖片)

由港府主辦、以家族辦公室業務為主題的高峰論壇「裕澤香江」日前圓滿結束，財政司司長陳茂波今日透露，不少家族辦公室決策人向他表示，香港經濟復蘇的速度和所展示的活力和魅力，令人刮目相看，正準備甚至已決定在香港設立家族辦公室。他相信，吸引更多家族辦公室落戶香港，將有利於將香港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心。

陳茂波今日在網誌表示，「裕澤香江」論壇期間，不少與會者都對他說，這次活動成功匯聚了不少家族辦公室的決策人和管理人，甚至成為了幾年來他們首度重聚的場合。他引述不少決策人指，「香港經濟復蘇的速度和所展示的活力和魅力，令人刮目相看，正準備甚至已決定在香港設立家族辦公室。」

他形容，論壇的討論氣氛相當熱烈，分別從文化藝術、科技賦能、綠色轉型及慈善傳承方面，探討如何讓家族辦公室的投資管理更與時並進、更能支持科技創新、推動綠色低碳和可持續發展，以及在承傳財富的同時，更好的推動慈善工作，為社會作出更積極的貢獻。

他指，家族辦公室是資產管理業務的重要部分，其財富量較集中，但投資卻不限於金融產品，通常還包括文化藝術品。它們對藝術品交易、收藏及管理的需求很大，並且在推動醫療研究、綠色發展，以至對慈善事業方面的興趣很大。辦公室的工作當然也包括安排家族成員的教育及生活等。

港府在會議期間發表了《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，明確闡述相關方面的政策方向，並總括過去一段時間的相關工作，包括在今年新一份《財政預算案》中提出引入全新「資本投資者入境計劃」；對家族辦公室投資的稅務寬減；以及發展香港成為慈善事業中心等。陳茂波表示，在2021年，香港的藝術品、珍藏品和古董的拍賣交易總額超過660億港元，位居世界前列，「我們相信，吸引更多家族辦公室落戶香港，將有利於將香港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心。」

陳茂波今天啟程前往馬來西亞和新加坡訪問

另外，上周除了「裕澤香江」高峰論壇以外，金管局與國際結算銀行合辦的國際研討會也順利舉行，未來數月，大型活動陸續有來，包括將在本周舉行的香港國際七人欖球賽。陳茂波強調，除了透過「請客來」，讓旅客親身感受香港充滿活力和魅力的一面外，也會努力「走出去」，跟國際建立更深、更廣泛的聯繫和友誼。今天，他便會啟程前往馬來西亞和新加坡進行訪問，介紹香港在經濟、金融、創科和文代藝術方面的新優勢、新商機，除了與政府官員會面、到訪企業和與商界交流，也會在當地的大學演講。

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責任編輯：區綽彥